Shearer dan Owen sependapat setelah kekalahan Inggris

Alan Shearer dan Michael Owen, dua mantan pemain tim nasional Inggris, sepakat dalam satu pendapat, setelah kekalahan tim The Three Lions dari Argentina dengan skor 2-1 di semifinal Piala Dunia 2026.

Alan Shearer mengatakan, seperti dilansir surat kabar "The Sun": "Thomas memainkan kartunya terlalu dini, dengan harapan Inggris bisa bertahan, tetapi hal itu justru berbalik merugikannya. Namun, keputusan-keputusan seperti inilah yang membuat perbedaan besar."

Dia melanjutkan: “Kami sempat memujinya atas apa yang dilakukannya, dengan menggunakan formasi lima bek, dalam dua pertandingan sebelumnya ketika Inggris berada di bawah tekanan yang sangat besar.”

Dia melanjutkan: “Sekarang saya rasa kita mengambil sudut pandang lain dan berpikir: apakah dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda dan sedikit meningkatkan tempo? Karena semuanya bergantung pada Inggris.”

Shearer menambahkan: “Mereka tidak punya jalan keluar, karena setiap kali merebut bola kembali, mereka kehabisan tenaga. Mereka telah kehabisan tenaga secara fisik dan mental begitu Argentina mencetak gol pertama.”

Dia menambahkan: “Tim yang lebih baiklah yang menang. Perubahan formasi itu membuat kami tidak punya peluang untuk mengoper bola. Kami memiliki 6 bek di lapangan 25 menit sebelum pertandingan berakhir. Hal ini sangat mengecewakan.”

Michael Owen sependapat dengannya mengenai keunggulan Argentina atas Inggris.

Owen berkata: “Lihatlah Spanyol yang unggul 1-0 tadi malam. Itulah keberanian. Itulah ketegasan.”

Dia melanjutkan: “Lalu lihatlah Inggris yang unggul 1-0. Apa bedanya? Kami adalah tim yang lebih baik daripada Argentina, saya tidak ragu sedikit pun akan hal itu, tetapi pada akhirnya kami pantas kalah. Sebenarnya, skornya bisa saja menjadi 4-1. Memasukkan tiga bek saat skor 1-0 untuk kami. Pesan apa yang disampaikan oleh hal ini?”

Dia menambahkan: “Selama kita tidak memahami bahwa keberanian dan ketegasan terletak pada menguasai bola di bawah tekanan, bukan pada menendang atau mengoper bola dengan kepala sejauh 40 yard, maka inilah yang akan selalu menjadi hasil akhirnya.”