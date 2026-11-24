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Shaqueel van Persie punya perasaan campur aduk setelah Feyenoord kalah 0-1 dari FC Porto. Di satu sisi, ia puas dengan debutnya sebagai starter dan permainan tim. Di sisi lain, ia kecewa tim asal Rotterdam itu kembali gagal meraih hasil. Meski begitu, Van Persie percaya diri menatap De Klassieker melawan Ajax pada Minggu.

Nacho Ferri selalu menjadi pilihan utama pelatih Giovanni van Bronckhorst di posisi penyerang musim ini, tetapi pada Selasa giliran Van Persie yang mendapat kesempatan. Penyerang berusia 20 tahun itu bermain selama 66 menit, meski belum benar-benar mampu memberi pengaruh pada permainan Feyenoord.

“Ya, saya bangga dengan debut saya, tetapi saya kecewa dengan hasilnya,” kata Van Persie kepada Noa Vahle dari Ziggo Sport. “Menurut saya, kami bisa meraih lebih. Saya rasa kami bermain cukup baik sebagai tim dan punya peluang. Pada akhirnya, saya tetap bangga dengan debut saya sebagai starter.”

“Saya sudah cukup lama berada di sini, tetapi cedera membuat saya belum bisa menjalani debut sebagai starter,” jelas Van Persie. “Senang rasanya akhirnya mendapat kesempatan itu. Saya ingin bermain lebih banyak.”

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Untuk itu, Van Persie sadar ia harus meningkatkan kebugarannya. “Saya merasa semakin bugar setiap pekan, dan itu yang paling penting bagi saya. Target saya adalah bisa rutin bermain 90 menit. Sekarang saya berada di jalur yang tepat.”

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“Menurut saya sendiri, permainan saya tidak terlalu bagus. Saya cukup kritis terhadap diri sendiri,” kata Van Persie saat menilai penampilannya melawan Porto. “Saya benar-benar berusaha mencari ruang lewat pergerakan saya, tetapi terkadang memang tidak berhasil. Rekan-rekan berusaha memberi umpan, saya berusaha mencari ruang. Bersama-sama, kami mencoba melakukan yang terbaik. Hari ini upaya itu belum berhasil.”

Setelah kekalahan dari Porto, Feyenoord harus segera mengalihkan fokus karena De Klassieker melawan Ajax sudah menanti pada Minggu. Menurut Van Persie, ia optimistis menghadapi laga itu, antara lain karena Feyenoord kembali menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam permainan.

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“Saya pikir hari ini merupakan langkah yang baik menuju Minggu, karena itu pertandingan yang sangat penting. Saya merasakan bahwa tim sudah siap. Kami akan tampil habis-habisan pada Minggu.”

“Semangat tim bagus, semua siap menghadapi laga hari Minggu,” lanjutnya. “Jika kami memenangi De Klassieker, hasil itu akan cukup banyak menebus apa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Itulah yang kami incar.”

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Di depan kamera NOS , Van Persie bahkan memberikan prediksi. “Saya pikir kami akan mengalahkan mereka pada Minggu,” kata penyerang itu.