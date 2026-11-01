Pemain asal Maroko, Ismael Saibari, yang membela Bayern Munich, telah keluar dari rumah sakit setelah menjalani operasi yang sukses untuk menangani cedera serius pada pergelangan kaki kanannya, yang dialaminya saat menghadapi Borussia Dortmund di Liga Jerman, di tengah prediksi bahwa ia akan absen dari lapangan selama tidak kurang dari beberapa bulan.

Saibari mengunggah foto dirinya dari ranjang rumah sakit melalui akun "Instagram" miliknya, di mana ia tampak tersenyum, dan menulis: "Operasinya sukses! Saatnya kembali berlatih. Sampai jumpa di lapangan secepat mungkin".

Pemain asal Maroko itu mengalami cedera selama laga imbang 2-2 melawan Dortmund pada Sabtu malam, tepatnya di menit ke-24, setelah pergelangan kaki kanannya terkilir saat mencoba meraih bola muntah dalam benturan dengan kiper lawan Gregor Kobel.

Dan sekitar 16 jam setelah insiden tersebut, Bayern Munich mengumumkan diagnosis resmi, menjelaskan bahwa Saibari mengalami robekan pada ligamen di antara tulang tibia dan fibula, yaitu ligamen yang bertanggung jawab untuk menstabilkan bagian atas sendi pergelangan kaki.

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Surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa pemain tersebut membutuhkan masa pemulihan tidak kurang dari tiga bulan.

Kesulitan Bayern tidak berhenti pada cedera Saibari, karena Serge Gnabry meninggalkan lapangan di menit ke-31 pada pertandingan yang sama, akibat cedera pada hamstring kaki kiri, di tengah prediksi bahwa ia akan absen selama 4 hingga 6 pekan, menurut surat kabar Jerman tersebut.

Pukulan-pukulan ini bersamaan dengan persiapan Bayern untuk menghadapi Atletico Madrid, Selasa, di Liga Champions Eropa, di mana tim menderita absennya sejumlah pemain penyerang berpengaruh termasuk Saibari, Gnabry, Luis Diaz, dan Jamal Musiala, sementara keraguan menyelimuti kesiapan Michael Olise, yang meninggalkan laga melawan Dortmund karena nyeri pada lutut kanan.

Bayern menjalani laga tersebut di bawah pimpinan pelatih sementaranya Aaron Danks, yang mengemban tugas itu di tengah absennya Vincent Kompany akibat terserang radang selaput otak.