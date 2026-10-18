Sevilla mengingatkan Mourinho pada salah satu momen terburuk dalam kariernya

Jose Mourinho masih mengingat kekalahan Roma dari Sevilla di final Liga Europa tahun 2023 di Budapest, karena pelatih asal Portugal itu menilai timnya diperlakukan tidak adil dalam laga tersebut, yang kemudian diikuti sanksi dari UEFA.

Tim asal Andalusia itu akan bertandang ke markas Los Blancos, Minggu hari ini, dalam pekan kesembilan LaLiga.

Selama masa kepelatihannya di Real Madrid, Mourinho meraih 7 kemenangan berbanding satu kekalahan melawan tim Andalusia tersebut di Stadion Santiago Bernabeu, sementara ia kalah sekali dan sekali lagi bermain imbang di laga tandang, selain hasil imbang di final Budapest, yang kemudian ia kalahkan melalui adu penalti.

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Akar permusuhan ini berawal dari final Liga Europa tahun 2023, ketika Mourinho menyebut kinerja pengadil asal Inggris Anthony Taylor sebagai "pencurian", seraya memprotes sejumlah keputusannya sepanjang pertandingan.

Mourinho saat itu mengatakan: "Di sebuah final Eropa, saya tidak menduga hal itu. Cukup lihat mulut Ibanez untuk memahami semuanya, dan lihat Lamela yang gagal mengeksekusi penalti dan seharusnya diusir. Cukup lihat bahwa tim yang bermain lebih baik di babak pertama adalah tim yang berakhir dengan tiga kartu kuning. Pellegrini terjatuh lalu mendapat kartu kuning, sementara Ocampos berpura-pura jatuh dan tidak mendapat kartu."

"Memalukan dan terkutuk"

Kemarahan pelatih Portugal itu tidak berhenti pada kritik terhadap keputusan-keputusan perwasitan, karena ia menghadapi Taylor di lorong stadion Budapest usai pertandingan dan melontarkan kalimat-kalimat keras kepadanya, di antaranya "ini sungguh memalukan" dan "kau benar-benar bencana", sesuai yang tercantum dalam laporan pengaduan wasit tersebut.

Salah satu alasan protes Mourinho adalah tidak diberikannya penalti untuk Roma akibat sentuhan tangan pada Fernando di dalam kotak penalti Sevilla pada babak kedua, ketika skor masih menunjukkan imbang 1-1.

Pada akhirnya, tim Andalusia itu memastikan gelar melalui adu penalti, setelah kiper asal Maroko mereka, Yassine Bounou, tampil gemilang, sekaligus memperkuat rekornya di turnamen tersebut.

UEFA menghukum Mourinho dengan larangan 4 pertandingan karena sikapnya terhadap wasit. Pelatih Portugal itu, yang saat itu masih menangani Roma, menanggapi dengan berkata: "Kalau saya berbicara, saya akan dihukum larangan 10 pertandingan."

Sejak pertandingan itu, Mourinho terus menghadirkan kembali apa yang terjadi di Budapest, sehingga pertemuan antara dirinya dan Sevilla kembali bergulir, klub yang bagi dirinya telah menjadi lawan yang terkait dengan salah satu momen paling kontroversial dalam karier kepelatihannya, menurut surat kabar "AS" Spanyol.







