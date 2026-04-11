Sevilla memanfaatkan sepenuhnya keputusan tegas yang diambil oleh pelatih Atlético, Simeone

Sevilla berhasil mengantongi tiga poin yang sangat penting dalam perjuangan menghindari degradasi. Tim asal Andalusia ini menang 2-1 atas Atlético Madrid di kandang sendiri, Ramón Sánchez Pizjuán, dan dengan demikian naik ke peringkat kelima belas, tiga poin di atas zona degradasi.

Dengan keunggulan sebanyak dua belas poin atas Real Betis yang berada di peringkat kelima, Atlético, yang menduduki peringkat keempat di LaLiga, tidak perlu khawatir tentang lolos ke Liga Champions musim depan.

Selain itu, Atlético masih sangat bersaing di edisi Liga Champions saat ini, di mana mereka mengejutkan dengan memenangkan leg pertama perempat final melawan FC Barcelona dengan skor 0-2.

Simeone memfokuskan segalanya pada turnamen tersebut dan final Copa del Rey, dan memutuskan untuk melakukan tidak kurang dari sepuluh pergantian pemain menjelang leg kedua melawan Barcelona pekan depan.

Keputusan Simeone untuk mengistirahatkan tim inti menjadi kabar baik bagi tiga pemain muda, yang melakukan debut dan bahkan langsung masuk sebagai starter: Dani Martínez, Rayane Belaid, dan Javier Boñar.

Pada menit kesepuluh, skor dibuka di Sevilla. Tim tuan rumah mendapat tendangan penalti setelah tendangan ceroboh Álex Baena di kotak penalti, dan Akor Adams yang membuka skor dari titik putih: 1-0.

Boonar khususnya menjalani debut impian, dengan mencetak gol sundulan berkat umpan Julio Díaz, yang menjalani penampilan keduanya di tim utama Atleti: 1-1.

Hasil imbang akhirnya tak terwujud bagi tim ibu kota, karena mantan pemain Eredivisie dan kapten Sevilla, Nemanja Gudelj, mencetak gol penentu di masa injury time babak pertama. Pemain asal Breda itu menyundul umpan silang dengan keras ke gawang: 2-1.