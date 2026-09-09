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"Setidaknya dia bukan orang munafik": Regragui membela Mbappe dengan keras usai polemik Ballon d'Or

Ballon d'Or
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
Morocco vs Gabon
Morocco
Gabon
Africa Cup of Nations Qualification
W. Regragui
K. Mbappe
Spanyol
Maroko
Gabon
Prancis

Kylian merasa dirinya yang paling berhak atas penghargaan itu

Walid Regragui, mantan direktur teknik timnas Maroko, turut ambil bagian dalam perdebatan yang berkecamuk seputar penghargaan Ballon d'Or, terutama setelah pernyataan Kylian Mbappe, bintang Real Madrid.

Beberapa hari lalu, Mbappe menyatakan bahwa dirinya layak memenangi Ballon d'Or tahun ini setelah menjalani musim yang bersejarah, dan hal itu memicu kontroversi besar. 

Pernyataan pemain Prancis itu, yang tidak menyembunyikan ambisinya untuk memenangi penghargaan individu tersebut, memicu diskusi luas dalam beberapa hari terakhir. Walid Regragui, yang kini menjadi analis olahraga di saluran "Canal Plus", diundang setelah masa kepelatihannya bersama timnas Maroko untuk mengomentari hal tersebut dalam program CFC, dan ia membela penyerang Prancis itu dengan sepenuh hati.

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 Walid berkata: "Apakah ia harus menjadi munafik seperti sebagian pemain dan berkata: 'Tidak, aku rasa aku tidak layak mendapatkannya, tapi aku menginginkannya'? Setidaknya ia jujur. Ia punya kepercayaan diri. Setelah itu, apakah ia layak atau tidak...".

Bagi pelatih asal Maroko itu, persaingan Ballon d'Or tampaknya akan sama sekali tak terduga. Ia menjelaskan: "Tahun ini, akan sangat sulit untuk menebak siapa pemenangnya. Dan karena semua orang berkata: inilah tahun di mana aku bisa memenanginya, maka semua orang akan berusaha keras untuk merebut penghargaan itu, tapi penghargaan itu ada di antara Mbappe, Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Dembele, Olise, Fabian Ruiz, dan pemain lainnya".

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora


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