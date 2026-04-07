Kylian Mbappé, bintang Real Madrid, berhasil memecah kebuntuan kiper Jerman Manuel Neuer, penjaga gawang Bayern Munich, dalam laga kedua tim di Liga Champions Eropa.

Mbappé mencetak gol ke gawang Neuer dengan memanfaatkan umpan silang mendatar yang akurat dari Trent Alexander-Arnold pada babak kedua pertandingan, setelah serangkaian penyelamatan dari kiper Jerman tersebut.

Namun demikian, Bayern Munich memenangkan pertandingan yang digelar pada Selasa malam ini di Stadion “Santiago Bernabéu” pada leg pertama perempat final Liga Champions dengan skor 2-1.

Neuer tampil menonjol dalam pertandingan dan mencatat 9 penyelamatan atas peluang-peluang berbahaya dari para pemain Real Madrid, baik dari dalam maupun luar kotak penalti.

Neuer menjadi momok bagi Mbappé pada laga hari ini, setelah menggagalkannya mencetak gol dalam lebih dari satu kesempatan, terutama karena pemain Prancis itu berupaya menyamai rekor Cristiano Ronaldo sebagai pemain dengan gol terbanyak dalam satu musim kompetisi Eropa tersebut.

Namun gol Mbappé membuat Neuer untuk pertama kalinya dalam sejarahnya gagal mencatatkan clean sheet melawan Real Madrid, karena kiper Jerman itu telah menjalani 9 pertandingan melawan Los Blancos dan selalu kebobolan setiap kali.

Kiper Jerman itu juga mencoba menantang Mbappé dengan gestur provokatif setelah melakukan penyelamatan, yang membentuk duel di antara keduanya.

Namun duel ini mengingatkan pada apa yang terjadi sekitar 6 tahun lalu, ketika Neuer menggagalkan Mbappé meraih gelar Liga Champions bersama mantan timnya, Paris Saint-Germain.

Saat itu Mbappé sedang berada di puncak performanya bersama PSG, dan klub Prancis tersebut menjadi favorit terkuat untuk juara, tetapi Neuer menghadangnya, karena ia membawa tim Bayern meraih kemenangan di final 2020 dengan skor 1-0.

Hingga kini Mbappé masih mencari gelar pertamanya di Liga Champions Eropa, dan jika Neuer kembali tampil gemilang pada leg kedua pekan depan, ia bisa kembali menyingkirkan bintang Prancis itu dari turnamen sehingga penderitaannya berlanjut.