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Al Raed v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setengah Solusi: Tawaran Spanyol "Divisi Dua" Membuat Al-Ittihad Kebingungan

Transfers
Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Champions League Elite Qualification
Saudi Pro League
Girona
U. Hernandez
Uni Emirat Arab
Arab Saudi
Spanyol

Beban Finansial Menggandakan Tekanan pada Al-Ameed

Klub Al-Ittihad Saudi tengah mempertimbangkan tawaran dari Spanyol untuk meminjam pemainnya, Unai Hernandez, di tengah upaya manajemen untuk menuntaskan skuad tim sebelum musim baru dimulai.

Menurut sumber khusus surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi, Al-Ittihad menerima tawaran dari klub Spanyol, Girona, yang berlaga di divisi dua, untuk mendapatkan jasa Hernandez.

Tawaran tersebut tidak mencakup kepindahan penuh pemain sejak awal, karena kedua belah pihak sedang mempertimbangkan skema peminjaman dengan kemungkinan mengubahnya menjadi transfer permanen pada akhir musim.

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Menurut sumber yang sama, Girona akan menanggung sebagian kecil dari gaji Hernandez selama masa keberadaannya di tim, sementara sisa gajinya tetap menjadi tanggungan Al-Ittihad.

AFC Champions League Elite Qualification
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Tawaran ini menambah kebingungan manajemen Al-Ittihad setelah klub memutuskan mencoret pemain tersebut dari periode persiapan yang berlangsung di Spanyol pada musim panas ini, dengan harapan bisa melepasnya, namun hingga kini belum ditemukan tawaran yang sesuai, sementara tim berjuluk "The Tigers" berseragam kuning-hitam itu bersiap memulai musimnya.

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Rombongan Al-Ittihad bertolak, hari Minggu ini, menuju Abu Dhabi dengan pesawat khusus, sebagai persiapan menghadapi klub Uni Emirat Arab, Al-Jazira, pada hari Selasa mendatang, dalam laga play-off yang menentukan lolos ke Liga Champions Elite Asia.

Al-Ittihad berharap dapat memperbaiki citranya dan kembali ke jalur yang benar setelah musim lalu yang suram, di mana mereka kehilangan gelar liga yang direbut Al-Nassr, serta Piala Raja yang direbut Al-Hilal.

Al-Ittihad mengakhiri musim lalu dengan menempati peringkat kelima di Liga Roshn Saudi untuk kalangan profesional.

Hernandez sebelumnya bergabung dengan Al-Ittihad pada Januari 2025 dari tim Barcelona (B), dengan kontrak selama tiga musim, dan telah menjalani 10 pertandingan bersama tim itu, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan 3 assist.

Pemain Spanyol itu tidak tampil dalam kompetisi Liga Roshn selama musim lalu, sementara keterlibatannya hanya sebatas 8 menit menghadapi Al-Nassr di semifinal Piala Super Saudi, yang berakhir dengan kekalahan Al-Ittihad.

Hernandez sebelumnya pernah menjalani pengalaman peminjaman bersama Al-Shabab Saudi, dan selama periode itu ikut serta dalam 31 pertandingan di berbagai kompetisi domestik, namun hanya menyumbang dalam pembuatan satu gol.

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