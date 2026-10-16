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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Setelah Vinicius, bintang Madrid lain di ambang absen dari El Clasico

I. Konate
Vinicius Junior
Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
LaLiga
Prancis
Brasil
Spanyol

Bayang-bayang hukuman larangan bermain menghantui bek Real Madrid

Pekan kesembilan LaLiga bukan lagi sekadar persinggahan biasa dalam perebutan puncak klasemen, melainkan telah berubah menjadi jebakan nyata yang bisa mengubah peta kekuatan El Clasico yang dinanti-nanti.

Dengan semakin dekatnya laga panas antara Real Madrid dan Barcelona pada 25 Oktober mendatang dalam pekan kesepuluh LaLiga, momok skorsing mulai mengancam sejumlah bintang, dan menempatkan para pelatih dalam kalkulasi rumit antara keharusan menang sekarang dan risiko kehilangan pemain mereka di pertandingan terpenting musim ini.

Absen yang sudah pasti menerpa pekan kesembilan

Sebelum membahas para pemain yang terancam, pekan kesembilan sendiri menyaksikan lima absen yang sudah dipastikan akibat keputusan disipliner, yang paling mencolok adalah pukulan besar bagi Real Madrid, menurut radio Spanyol "Cadena SER".

Pemain Brasil Vinicius Junior akan absen selama beberapa pekan setelah dijatuhi hukuman empat pertandingan, menyusul insiden kontroversial dengan pemain Villarreal Nathan Salibah, ketika ia menjambak rambutnya, dan hukuman itu bertambah berat karena protes kerasnya terhadap keputusan wasit setelah meninjau teknologi VAR. Absennya akan mempersulit kalkulasi serangan Real Madrid.

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA

Selain Vinicius, nama-nama berikut juga absen pada pekan kesembilan:

Angel Perez (Alaves): kartu merah langsung

Lorenzo Amatucci (Deportivo): kartu merah langsung

Pablo Marin (Real Sociedad): kartu merah langsung

Isaac Romero (Sevilla): dua kartu kuning

Daftar paling berbahaya: siapa yang akan absen di El Clasico?

Bahaya terbesar bukan terletak pada siapa yang absen pekan ini, melainkan pada siapa yang mungkin absen pekan depan. Sebab menurut regulasi LaLiga, akumulasi lima kartu kuning berarti skorsing otomatis satu pertandingan.

Pada pekan kesembilan, ada 7 pemain yang telah mengoleksi 4 kartu kuning, artinya satu kartu kuning tambahan akan resmi menyingkirkan mereka dari kalkulasi pekan kesepuluh, yang mencakup laga puncak El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona.

Daftar itu memuat satu nama yang menimbulkan kekhawatiran di kubu Los Blancos:

Joel Lago (Celta Vigo)

Clemens Riedel (Espanyol)

Johan Mojica (Getafe)

Yasser Zabiri (Racing Club)

Pathe Ciss (Rayo Vallecano)

Ibrahima Konate (Real Madrid)

Yangel Herrera (Real Sociedad)

Keberadaan bek Real Madrid Ibrahima Konate dalam daftar ini menempatkan staf teknis Los Blancos di hadapan dilema taktis yang nyata; sebab satu tekel nekat saja di pertandingan pekan kesembilan bisa berarti absennya dia dari ujian pertahanan terpenting musim ini menghadapi serangan Barcelona yang memuncaki klasemen, terutama karena tim sudah akan memasuki El Clasico tanpa jasa Vinicius Junior akibat skorsing.

Meski pertandingan pekan kesembilan antara Real Betis dan Barcelona di Stadion La Cartuja akan menyaksikan kehadiran seluruh bintang kedua tim tanpa absen karena sanksi disipliner, gambaran di lapangan-lapangan lainnya sama sekali berbeda.


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