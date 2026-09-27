Setelah tuduhan korupsi: pukulan administratif baru mengguncang Al-Ahli Saudi

Suasana di dalam klub Al-Ahli Saudi tak kunjung tenang sejak kepergian pelatih Portugal Roy Pedro dari jabatan direktur olahraga, dan kini datang pukulan administratif baru dengan cepat setelah Osama Hawsawi, yang mengemban tugas sebagai penggantinya, memutuskan mundur dari jabatannya setelah periode singkat, dalam perkembangan yang kembali memunculkan tanda tanya seputar stabilitas administratif di dalam markas Al-Raqi.

Al-Ahli sebelumnya telah mengakhiri hubungannya dengan Pedro, sebelum manajemen klub menugaskan Osama Hawsawi untuk mengemban tugasnya pada periode mendatang, setelah keputusan menyingkirkan direktur olahraga asal Portugal itu dengan latar belakang hasil tim dan kondisi kekecewaan suporter.

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Kepergian Pedro bersamaan dengan sejumlah laporan dan sorotan media seputar tudingan yang menyasar pekerjaan administratifnya serta beberapa berkas kontrak, sebelum mantan direktur olahraga itu membantah tudingan-tudingan tersebut, menegaskan dalam pernyataan berikutnya bahwa ia telah bekerja dengan penuh dedikasi dan rasa hormat, dan bahwa hubungannya dengan Al-Ahli berakhir secara damai.

Hawsawi mengajukan pengunduran diri

Menurut surat kabar Saudi "Al-Riyadhiyah", Osama Hawsawi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai direktur olahraga pelaksana di Al-Ahli, setelah periode singkat sejak ia mengemban tugas tersebut, dalam langkah mengejutkan yang kembali membawa berkas manajemen olahraga ke permukaan.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pengunduran diri Hawsawi datang di tengah perbedaan sudut pandang dengan manajemen klub terkait sejumlah keputusan yang berkaitan dengan tim utama, sementara "Okaz" memberitakan bahwa perselisihan itu juga berkaitan dengan tidak diperolehnya seluruh kewenangan yang terkait dengan tugas-tugasnya.

Kepergian Hawsawi menempatkan manajemen Al-Ahli di hadapan tantangan baru, setelah mereka mendapati diri dituntut untuk menata ulang sistem olahraganya dalam waktu singkat, dan mencari formula yang menjamin stabilitas kerja administratif dan teknis pada tahap mendatang, terutama dengan berlanjutnya kompetisi dan kebutuhan tim akan keputusan-keputusan yang jelas dalam berkas-berkas yang berkaitan dengan tim utama.