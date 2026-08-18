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Setelah tuduhan Al-Ghandour, pejabat Al-Jazira menuntaskan polemik seputar Amrouche

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Kesaksian dari ruang ganti

Pengamat sepakbola Khaled El-Ghandour memicu kontroversi lewat pernyataannya mengenai gaya kepemimpinan Hussein Amotta, pelatih baru Al Ahly, dengan menyebut bahwa juru taktik asal Maroko itu memiliki kepribadian yang tegas dan temperamental dalam menangani para pemain.

Khaled El-Ghandour mengatakan dalam pernyataan di televisi bahwa masa kepemimpinan Amotta menangani sisi teknis klub Al Jazira Uni Emirat Arab diwarnai, menurut versinya, perselisihan dengan sejumlah bintang tim, di antaranya pemain Prancis Nabil Fekir dan pemain Mesir Mohamed Elneny.

Ia menambahkan bahwa perselisihan tersebut, menurut apa yang disampaikannya, sampai pada penggunaan kata-kata yang tidak pantas dan perlakuan kasar terhadap sebagian pemain, hal yang memicu kekhawatirannya soal kemungkinan berpindahnya cara ini ke pengalaman baru Amotta bersama Al Ahly.

El-Ghandour menjelaskan bahwa Al Ahly memiliki sekelompok pemain dengan pengalaman dan kepribadian yang berbeda-beda, hal yang menuntut gaya yang seimbang dalam mengelola ruang ganti, terutama mengingat pentingnya menjaga keharmonisan di dalam tim.

Direktur Al Jazira menanggapi

Di sisi lain, Hussein Suhail, direktur tim sepakbola klub Al Jazira Uni Emirat Arab, membantah dengan tegas apa yang beredar mengenai adanya krisis antara Amotta dan sejumlah pemain tim selama masa kepemimpinannya menangani sisi teknis klub.

Suhail mengatakan dalam pernyataan kepada "Al Maidan Al Riyadi", menanggapi apa yang mencuat soal Amotta terlibat krisis dengan para pemain selama pengalamannya bersama Al Jazira: «Ini sama sekali tidak benar».

Ia menjelaskan bahwa Amotta memiliki hubungan baik dengan para pemain Al Jazira, seraya menegaskan: «Cara dia menangani sangat baik, memang benar dia pelatih yang tegas dan keras, dan itu bukan aib, sebab ada banyak pelatih di dunia yang menangani dengan cara ini, karena mengatur ruang ganti membutuhkan ketegasan dan kekerasan».

Ia menunjukkan bahwa Al Ahly adalah klub besar, dan tidak hanya membutuhkan kepribadian kuat seperti Amotta demi menguasai ruang ganti, seraya menjelaskan: «Al Ahly adalah klub besar, dan tidak membutuhkan banyak perubahan atau sentuhan dari sisi teknis».

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