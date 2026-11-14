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Klub Al Ahli Saudi memutuskan untuk mempersenjatai diri dengan wasit asing dalam laga klasik yang dinanti-nantikan melawan rival tradisional, Al Nassr, di Liga Roshn, menyusul krisis terakhir yang berkobar antara kedua tim pada musim lalu.

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Al Ahli akan menjamu rival tradisionalnya, Al Nassr, pada hari Jumat mendatang, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam laga tunda dari pekan kesembilan Liga Roshn Saudi.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi mengatakan bahwa manajemen Al Ahli meminta untuk mendatangkan wasit asing untuk laga El Clasico mendatang, di mana mereka mengajukan permohonan resmi melalui sistem elektronik 16 hari sebelum jadwal pertandingan, sesuai dengan sistem yang berlaku.

Manajemen "Al Raqi" juga melampirkan dalam permohonannya kuitansi pembayaran biaya yang harus dibayarkan untuk mendatangkan wasit asing, yang mencapai 375 ribu riyal Saudi, dan meningkat menjadi 450 ribu riyal jika terdapat wasit keempat di samping teknologi video.

Pertandingan kedua tim pada paruh kedua musim lalu, tepatnya pada bulan April, menyaksikan sejumlah krisis antara para pemain dan suporter, akibat suasana tegang yang mendominasi atmosfer.

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Suasana tersebut muncul akibat sejumlah pernyataan panas, yang paling utama adalah apa yang dikatakan pemain asal Turki, Merih Demiral, bek Al Ahli, tentang adanya keberpihakan wasit lokal kepada klub Al Nassr, demi memberikan pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, gelar resmi pertamanya bersama tim.

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Akibat peristiwa yang menyusul El Clasico lalu, Komite Disiplin dan Etika Federasi Sepak Bola Saudi menjatuhkan 4 sanksi kepada Demiral, yang paling menonjol adalah larangan bermain selama satu pertandingan, karena berusaha memprovokasi suporter tim lawan, selain denda 50 ribu riyal untuk alasan yang sama.

Demiral juga didenda 100 ribu riyal lainnya, karena pernyataannya setelah pertandingan, di mana ia menegaskan bahwa semua orang berusaha membantu Al Nassr untuk memenangkan Liga Saudi, di mana komite menganggap bahwa pernyataan tersebut menghina para ofisial pertandingan dan membangkitkan opini publik.

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Selain itu, Demiral didenda 15 ribu riyal, karena menyebabkan kerusakan pada fasilitas dan properti stadion pertandingan, sehingga total denda yang dijatuhkan kepadanya mencapai sekitar 165 ribu riyal Saudi.

Sanksi tidak hanya menimpa Demiral seorang, tetapi juga menimpa klubnya, Al Ahli, yang didenda 130 ribu riyal Saudi, karena suporternya melempar 22 botol air dan benda-benda lain ke arah lapangan, meskipun tidak mengenai siapa pun.

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Al Nassr pun tidak luput dari sanksi tersebut, karena mereka juga dikenai sanksi finansial yang berat, mencapai 100 ribu riyal Saudi, karena suporternya melempar 57 botol air dan benda-benda lain ke arah lapangan, meskipun juga tidak mengenai siapa pun.

Pertandingan mendatang akan sangat penting bagi kedua tim, terutama mengingat keinginan mereka untuk tetap berada dalam lingkaran persaingan memperebutkan gelar Liga Roshn pada musim ini.

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Al Ahli menempati peringkat keenam dalam klasemen Liga Saudi dengan 21 poin, yang diraih dari 7 kemenangan dan 4 kekalahan, dengan selisih 9 poin penuh di belakang Al Hilal yang bertengger di puncak.

Sebaliknya, Al Nassr menempati peringkat ketiga dalam klasemen dengan 28 poin, dengan selisih dua poin di belakang Al Hilal, dan hanya tertinggal selisih gol dari Al Qadisiyah yang berada di peringkat kedua.

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Jauh dari Liga Roshn, Al Ahli menempati peringkat keenam di Grup Barat ajang Liga Champions Elite Asia dengan 8 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan dua hasil imbang tanpa mengalami satu kekalahan pun hingga saat ini.

Sebaliknya, Al Nassr menempati peringkat ketujuh di Grup Barat pada ajang Asia tersebut dengan 6 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan satu kekalahan, serta masih menyisakan satu laga tunda melawan Al Wasl asal Uni Emirat Arab.

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Adapun di Piala Pelayan Dua Kota Suci, Al Ahli berhasil melewati babak 32 besar, setelah mengalahkan Al Anwar dengan skor 2-1, dan bersiap menghadapi Al Ula, pada hari Senin 11 Januari mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz di Madinah, dalam babak 16 besar.

Al Nassr juga berhasil lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut, setelah memenangi Derby Riyadh atas Al Diriyah dengan skor 4-1, dan akan bertemu Al Khaleej pada hari Senin 11 Januari mendatang juga, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh.

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Kedua tim juga bersiap untuk mengarungi turnamen Piala Super Saudi di Kuwait, di mana Al Ahli akan menghadapi Al Qadisiyah, pada tanggal 19 Desember mendatang, sehari sebelum laga Al Nassr melawan Al Khaleej, dan jika keduanya lolos maka akan bertemu di babak final, pada tanggal 23 bulan yang sama.