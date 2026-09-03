Menurut Sky Sports, pemain 21 tahun itu sudah menjalani tes medis di Skotlandia. Waktu terus mepet bagi klub-klub terkait karena bursa transfer di sana ditutup pada Kamis pukul 18.00 waktu Jerman.

Menurut keterangan stasiun TV berbayar tersebut, kesepakatan antara Die Schwaben dan klub dari Scottish Premiership itu berupa peminjaman dengan opsi pembelian setelahnya. Terkait detail pasti soal skema finansialnya, saat ini masih beredar angka yang sedikit berbeda.

Sementara Bild melaporkan adanya opsi pembelian tetap senilai 18 juta euro, kicker memaparkan detail yang lebih terperinci: menurut majalah spesialis itu, klub Skotlandia tersebut membayar biaya peminjaman sekitar 500.000 euro kepada VfB dan mengamankan opsi pembelian yang berada di kisaran 19 juta euro.

Dengan demikian, saga transfer yang berlangsung beberapa hari akhirnya berakhir di saat-saat terakhir. Bouanani bahkan sudah siap berangkat sejak Selasa, karena kepindahan ke Bundesliga sempat menjadi kemungkinan.

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Siapa dari Bundesliga yang juga tertarik pada Badredine Bouanani milik Stuttgart?

SV Werder Bremen bernegosiasi intensif dengan petinggi Stuttgart mengenai peminjaman last-minute untuk menambah kekuatan lini serang dalam waktu singkat. Namun, kesepakatan antara kedua pihak tak lagi tercapai.

Selain Werder, beberapa klub lain juga menunjukkan minat dalam beberapa hari terakhir untuk merekrut pemain sayap tersebut. FC Schalke 04 serta klub divisi teratas Prancis, Racing Strasbourg, juga menaruh perhatian kepada Bouanani.

Pemain yang sudah lima kali membela tim nasional itu, yang di Stuttgart masih terikat kontrak hingga 2023, baru pindah ke klub tersebut pada musim panas lalu. Saat itu, Die Schwaben membayar biaya transfer 15 juta euro kepada OGC Nice. Bouanani mencatatkan 28 penampilan kompetitif bersama VfB, dengan sumbangan dua gol dan dua assist. Namun, ia hanya bermain selama 1002 menit dan cuma 11 kali menjadi starter di bawah pelatih Sebastian Hoeneß.