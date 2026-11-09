Kesedihan menyelimuti lapangan-lapangan sepak bola Spanyol sepanjang akhir pekan, menyusul meninggalnya penyerang Jesus de Miguel di usia 30 tahun, dalam sebuah tragedi yang gemanya meluas dari kompetisi Liga Spanyol hingga pertandingan-pertandingan amatir, di tengah gelombang besar ucapan belasungkawa dan penghormatan kepada mendiang berupa mengheningkan cipta selama satu menit sebelum pertandingan dimulai, sementara kiper Andorra, Jesus Owono, menghadapi dampak dari insiden tersebut sambil menunggu pelaksanaan hukuman yang telah ditetapkan terhadapnya.

Situs "Foot Mercato" mengungkap bahwa Owono, yang berusia 25 tahun, mengalami krisis psikologis berat sejak insiden itu, hingga ia memikirkan untuk mengakhiri karier sepak bolanya, setelah menjadi tidak mampu membayangkan kembali bermain sepak bola dalam kondisi yang tengah dialaminya.

Menurut situs tersebut, kiper Andorra itu menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam rumahnya bersama keluarganya, di tengah pendampingan dan dukungan dari para spesialis psikologi serta anggota tim pelatih dan staf manajemen klubnya, dalam upaya membantunya melewati fase sulit ini.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa dampak insiden tersebut meninggalkan pengaruh yang sangat besar pada sang pemain, yang kini ragu untuk kembali ke lapangan, terlebih dengan kesadarannya akan reaksi permusuhan dan sambutan yang mungkin ia terima dari para suporter saat kembali tampil dalam pertandingan.

Perkembangan ini terjadi di saat sepak bola Spanyol masih berada dalam suasana duka atas kepergian Jesus de Miguel, setelah pertandingan dari berbagai divisi dan kompetisi berubah menjadi momen untuk mengenang dirinya, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya kedukaan atas kepergiannya.