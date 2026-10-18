Setelah Toney, kejutan baru mengguncang Al Ahli dan Mendy mengobati luka

Al Ahli Saudi menerima pukulan sebelum laga yang dinanti melawan Al Feiha, setelah dipastikan Saleh Abu Al Shamat absen dari pertandingan yang dijadwalkan pada hari Senin, dalam rangkaian pekan kesepuluh Liga Roshn, akibat cedera yang ia alami saat menghadapi Al Wasl dari Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite, di saat tim tengah bersiap mendapatkan kembali salah satu elemen terpenting di lini belakangnya.

Sebelumnya, Al Ahli telah memastikan absennya pemain Inggris Ivan Toney dari pertandingan tersebut karena cedera di bagian pinggul, yang menimbulkan krisis besar bagi staf kepelatihan.

Menurut laporan surat kabar Saudi "Arriyadiyah", Abu Al Shamat telah memulai program pengobatan dan rehabilitasi di klinik klub, untuk memulihkan cedera sendi bahu yang ia alami saat menghadapi Al Wasl di Dubai, dalam rangkaian pekan kedua turnamen benua tersebut.

Waktu kembalinya pemain ke sesi latihan belum ditentukan, karena langkah selanjutnya akan bergantung pada sejauh mana responsnya terhadap pengobatan dan perkembangan kondisinya selama program rehabilitasi.

Pertandingan berikutnya ALF Saudi Pro League 11.05 AHL

Cedera Abu Al Shamat menjadi kehilangan tambahan bagi staf kepelatihan, yang berupaya menjaga kesiapan para pemainnya menjelang agenda tim berikutnya, terutama dengan jadwal pertandingan yang padat dan banyaknya kompetisi yang dijalani.

Al Ahli akan menantikan perkembangan kondisi pemain tersebut, dengan harapan bisa mendapatkannya kembali secepatnya setelah menyelesaikan tahapan pemulihan, tanpa mengambil risiko memulangkannya ke lapangan sebelum kesiapan fisiknya benar-benar dipastikan.

Di sisi lain, Al Ahli menerima kabar positif terkait pemain Senegal Edouard Mendy, setelah kiper tersebut dinyatakan siap kembali mengawal gawang tim, usai mengikuti dua sesi latihan terakhir dan mendapatkan lampu hijau dari staf medis, menurut sumber yang sama.

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Kembalinya Mendy menjadi suntikan penting bagi tim, mengingat pengalamannya dan perannya dalam memperkuat stabilitas pertahanan.

Al Ahli bersiap menghadapi Al Feiha di Stadion Kota Olahraga Al Majmaah, setelah pertandingannya melawan Al Nassr pada pekan kesembilan ditunda hingga 6 Maret 2027, dan tim berharap dapat memanfaatkan kembalinya Mendy untuk meraih hasil positif, meski tanpa Abu Al Shamat yang masih menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Al Ahli menempati peringkat keenam pada klasemen Liga Roshn dengan 15 poin, tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Al Qadsiah, dengan masih menyisakan satu pertandingan tunda.

Tim membutuhkan hasil berkelanjutan untuk memangkas jarak dengan tim-tim di papan atas, sementara staf kepelatihan berharap kembalinya Mendy dapat berkontribusi memperkuat keseimbangan tim, hingga Abu Al Shamat memulihkan kesiapannya dan kembali ke kompetisi.



