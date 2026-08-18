Real Madrid mulai bergerak untuk mendatangkan salah satu bakat muda paling menonjol di Liga Spanyol, setelah pemain tersebut mencuri perhatian dengan gol menakjubkan pada penampilan perdananya di kompetisi La Liga.

Surat kabar Catalan, "Sport", menyebutkan bahwa Sergio Martinez, gelandang Racing Santander berusia 19 tahun, kembali masuk dalam radar Real Madrid, setelah sebelumnya klub kerajaan dan Barcelona memantau perkembangan pemain tersebut sepanjang musim lalu.

Martinez tampil memukau bersama tim utama Racing, setelah turun sebagai starter menghadapi Villarreal dan mencetak gol indah lewat tendangan voli dari luar kotak penalti, yang membawa timnya unggul dua gol tanpa balas, sebelum akhirnya pertandingan berakhir imbang 2-2.

Penampilan istimewa ini mengembalikan nama sang pemain ke garis depan bursa transfer, di mana Real Madrid memantau situasinya dari dekat, dengan kemungkinan mendatangkannya pada tahap awal untuk memperkuat barisan tim Castilla, alih-alih langsung mempromosikannya ke tim utama.

Martinez memiliki modal fisik dan teknis yang menonjol, dengan tinggi 1,85 meter, serta memiliki kemampuan yang baik dalam membangun serangan, kehadiran fisik, dan menembus kotak penalti dari lini kedua, di samping statusnya sebagai pemain internasional bersama timnas Spanyol U-19.

Meski terikat kontrak dengan Racing Santander hingga tahun 2029, nilai klausul pelepasan dalam kontraknya hanya sebesar 3 juta euro, yang bisa membuat kesepakatan ini menggiurkan bagi Real Madrid apabila klub kerajaan memutuskan untuk bergerak secara resmi.

Pemain ini sempat menarik minat Real Madrid dan Barcelona pada musim lalu, di mana Barcelona mengkaji kemungkinan meminjamnya dengan opsi pembelian, sebelum Martinez terus berkembang hingga mendapatkan kesempatannya bersama tim utama.