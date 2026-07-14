Setelah Telemans... Manchester United membidik 3 transfer baru di bursa musim panas

Sebuah laporan media menyebutkan bahwa Manchester United berupaya merealisasikan tiga transfer lainnya setelah serangkaian transfer yang telah mereka selesaikan pekan ini.

Gelandang André Santos, kiper cadangan Karl Darlow, dan Yuri Tielemans telah bergabung.

United juga ingin mendatangkan gelandang ketiga, pemain sayap kiri, dan penyerang untuk memperkuat kedalaman skuadnya.

Sumber-sumber tingkat tinggi di klub tersebut mengatakan kepada surat kabar "The Sun" bahwa memfasilitasi kepindahan Marcus Rashford akan menjadi prioritas bagi Manchester United setelah Piala Dunia berakhir.

Manchester United belum secara resmi melakukan penjualan pemain apa pun musim panas ini, karena transfer Rasmus Hoiland ke Napoli senilai 38 juta poundsterling merupakan bagian dari kesepakatan peminjaman selama satu musim penuh yang disepakati pada Agustus lalu.

Penjualan Rashford, yang berusia 28 tahun, dianggap sebagai prioritas Manchester United, dan semua pihak berupaya mencapai kesepakatan selama masa istirahat wajib yang berlangsung selama tiga minggu setelah Piala Dunia.

Manchester United bersikeras tidak akan mengizinkan Rashford pergi dengan status pinjaman untuk musim kedua berturut-turut.

Klub tersebut telah mengidentifikasi pemain sayap West Ham, Crescencio Somerville, sebagai pengganti yang cocok untuk Rashford, dan langkah apa pun diperkirakan akan bergantung pada penjualan Marcus.

Manchester United masih tertarik pada gelandang Bournemouth, Alex Scott, namun belum siap membayar nilai transfernya yang diperkirakan mencapai 80 juta poundsterling.

Pelatih Real Madrid, José Mourinho, ingin mempertahankan Aurélien Tchouaméni, sementara harga Adam Warton dan Carlos Baleba mendekati harga Scott.

Klub-klub Liga Primer Inggris masih memiliki waktu lebih lama untuk menyelesaikan transfer tepat waktu menjelang dimulainya musim baru, yang akan dimulai pada akhir Agustus.

Pertandingan pertama Manchester United akan melawan Hull City, yang baru saja promosi, pada 22 Agustus, dan bursa transfer akan ditutup pada 1 September.