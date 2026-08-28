Setelah kegagalan upayanya untuk mendatangkan pemain Brasil, Vinicius Junior, klub Arsenal mengalihkan perhatiannya ke rekan senegara sekaligus rekan setimnya di Real Madrid, Endrick, dalam upaya baru untuk mendapatkan salah satu talenta ofensif paling menonjol dalam sepak bola Brasil. Namun, klub kerajaan itu menutup pintu bagi kepergian penyerang mudanya.

Menurut yang disebutkan jaringan "talkSPORT", Arsenal melakukan pembicaraan awal dengan Real Madrid untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan Endrick, dan klub Inggris itu siap menguji sikap para pejabat "Los Merengues" dengan mengajukan tawaran resmi untuk mendapatkan jasa sang pemain selama bursa transfer saat ini.

Langkah Arsenal ini datang di tengah keinginan manajemen klub untuk menambah opsi ofensif baru ke dalam skuad tim, sebagai persiapan menghadapi persaingan di Liga Premier Inggris dan Liga Champions Eropa, sementara para pejabat "The Gunners" menilai bahwa situasi Endrick di dalam Real Madrid bisa membuka pintu bagi rampungnya transfer ini.

Penyerang Brasil itu bergabung dengan Real Madrid dari Palmeiras pada tahun 2024, tetapi hingga kini ia belum mendapatkan kesempatan untuk tampil secara reguler bersama tim utama, sebelum menjalani musim lalu dengan status pinjaman bersama Lyon, di mana penampilan-penampilan konsistennya turut membantu mengembalikan levelnya, dan ia mencetak 8 gol serta menciptakan 8 assist dalam 21 pertandingan.

Persaingan untuk posisi Endrick di dalam Real Madrid semakin bertambah setelah kedatangan Carlos Espai, yang pada gilirannya berhasil menggetarkan gawang pada pekan pembuka Liga melawan Espanyol, sesuatu yang memberi Arsenal alasan tambahan untuk mencoba memanfaatkan situasi persaingan di posisi-posisi ofensif.

Namun, upaya klub Inggris itu terbentur sikap tegas dari Real Madrid, setelah jurnalis Italia, Fabrizio Romano, mengungkap bahwa klub Spanyol itu tidak berpikir untuk melepas Endrick selama bursa transfer saat ini, meskipun ada permintaan yang diajukan Arsenal untuk mendapatkan jasanya.

Keputusan untuk mempertahankan sang pemain mendapat dukungan jelas dari pelatih José Mourinho dan dewan direksi Real Madrid, yang berpegang pada keberlanjutan penyerang Brasil itu di dalam skuad tim, mengingat ia merupakan proyek penting untuk masa depan.

Adapun Endrick sendiri, ia tidak berencana meninggalkan Santiago Bernabeu, dan berpegang teguh untuk melanjutkan perjalanannya bersama Real Madrid.