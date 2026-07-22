Klub Al Hilal memulai langkah untuk merekrut pemain Prancis Ousmane Dembele, winger Paris Saint-Germain, pada bursa transfer musim panas ini, setelah menuntaskan kesepakatan winger asal Belanda Crysencio Summerville dari West Ham United.

Sejumlah laporan media memastikan bahwa Al Hilal semakin dekat untuk merekrut Summerville pada bursa transfer musim panas ini dengan nilai 80 juta euro, sehingga menjadikannya pemain termahal kedua dalam sejarah Liga Arab Saudi.

Jurnalis Italia Sacha Tavolieri mengungkap target baru Al Hilal pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, yaitu winger Prancis Ousmane Dembele, di mana "Sang Pemimpin" telah mulai menjalin komunikasi dengannya untuk merekrutnya secara resmi.

Tavolieri menegaskan bahwa Al Hilal sudah mulai menjalin komunikasi dengan perwakilan Dembele, untuk memperoleh lampu hijau, sebelum masuk ke dalam negosiasi resmi dengan Paris Saint-Germain.

Hal ini terjadi di saat klub ibu kota Prancis tersebut ingin memperpanjang kontrak sang peraih Ballon d'Or, terlebih lagi kontraknya berakhir pada 2028.

Dembele menunjukkan performa istimewa selama beberapa tahun terakhir bersama Paris Saint-Germain, bahkan mengantarkan timnya meraih gelar Liga Champions Eropa dua musim beruntun, sehingga ia memperoleh Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia pada 2025.

Winger Prancis itu juga tampil menawan bersama tim nasional negaranya pada turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana ia bermain di seluruh delapan pertandingan, dengan mencetak 6 gol dan menciptakan dua assist.