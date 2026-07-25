Tampaknya Al Hilal Arab Saudi belum puas dengan merampungkan salah satu transfer terkuat di bursa musim panas, tetapi terus bergerak dengan gencar mencari amunisi baru di lini depan, sebagai bagian dari rencana manajemen untuk membangun tim yang mampu bersaing di seluruh ajang domestik dan kontinental pada musim mendatang.

Sebelumnya, "Sang Pemimpin" berhasil menuntaskan transfer winger asal Belanda, Crysencio Summerville, yang datang dari West Ham United Inggris, dengan kontrak berdurasi 4 musim, dalam kesepakatan yang nilainya melampaui 70 juta euro, menjadikannya salah satu yang termahal dalam sejarah Liga Roshn Arab Saudi.

Menurut jurnalis Italia, Gianluigi Longari, Al Hilal tidak berniat berhenti sampai di sini, di mana mereka berencana merampungkan transfer ofensif baru berkelas berat, dengan mimpi saat ini adalah mendatangkan pemain Kolombia, Luis Diaz, winger Bayern Munich Jerman.

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Longari menyebutkan bahwa manajemen Al Hilal menempatkan Diaz di puncak prioritas mereka, dalam upaya menambah elemen ofensif baru yang memberi tim kekuatan dan kecepatan lebih di sisi sayap, terutama setelah proyek teknis baru yang dipimpin pelatih Italia, Simone Inzaghi.

Ini bukan kali pertama Al Hilal berusaha membajak salah satu bintang Bayern Munich, karena klub Arab Saudi itu sebelumnya sempat menjalin negosiasi dengan penyerang Inggris, Harry Kane, selama beberapa pekan terakhir, dengan memanfaatkan negosiasi sang pemain dengan klub Jerman tersebut terkait perpanjangan kontraknya, namun transfer itu tidak berbuah keberhasilan setelah sang pemain bersikeras untuk tetap bertahan di Eropa.

Mendatangkan Luis Diaz tetap menjadi tantangan besar bagi Al Hilal, mengingat pentingnya sang pemain di dalam skuad Bayern Munich, namun klub Arab Saudi itu telah membuktikan dalam beberapa tahun terakhir kemampuannya menuntaskan transfer-transfer menggemparkan, sehingga membuka peluang bagi kejutan baru di bursa transfer.