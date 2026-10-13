Setelah "skandal" Piala Teluk, Irak tentukan masa depan Arnold

Federasi Sepak Bola Irak telah memutuskan sikapnya terkait masa depan juru taktik asal Australia, Graham Arnold, pelatih kepala timnas Irak, setelah memutuskan untuk memperbarui kepercayaan kepadanya dan memberinya wewenang teknis serta administratif secara penuh, dalam rapat biro eksekutif pada Senin kemarin yang dipimpin Younis Mahmoud, sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang, terutama putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Ahmed Al-Mousawi, anggota biro eksekutif Federasi Sepak Bola Irak, menegaskan dalam konferensi pers bahwa keputusan tersebut diambil secara bulat oleh para anggota. Ia menyebut federasi berpegang pada keberlanjutan Arnold sebagai pucuk pimpinan staf kepelatihan, dengan menyediakan dukungan yang diperlukan guna memastikan persiapan timnas berjalan optimal menuju turnamen benua tersebut.

Al-Mousawi menekankan bahwa federasi akan berupaya mengatasi segala kendala yang dihadapi timnas dan staf kepelatihan, melalui penyediaan kemampuan finansial dan dukungan logistik, serta menciptakan suasana yang tepat untuk mewujudkan harapan suporter Irak dan menampilkan performa yang layak bagi kedudukan sepak bola Irak.

Keputusan ini muncul sebagai bagian dari upaya federasi menjaga stabilitas teknis, setelah Arnold menangani timnas Irak pada Mei 2025 dan membawanya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, hal yang memperkuat posisinya untuk memimpin fase berikutnya.

Timnas Irak kini bersiap menjalani persaingan Piala Asia 2027, setelah hasil undian menempatkan mereka di Grup D bersama Australia, Tajikistan, dan Singapura, sebuah grup yang menghadirkan laga istimewa bagi Arnold melawan negaranya sendiri, Australia.

Perlu diingat bahwa timnas Irak sebelumnya tersingkir dari ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" sejak fase grup, setelah hanya mengumpulkan 4 poin.