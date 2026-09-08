Real Madrid kembali mengaitkan namanya dengan berita "Ballon d'Or", bukan karena mereka jauh dari lingkaran nominasi, melainkan karena klub kerajaan itu sengaja mengabaikan sepenuhnya acara tersebut pada tahun lalu; mereka tidak menyiarkan berita apa pun melalui platform resmi mereka mengenai para pemainnya yang berada dalam daftar 30 nominasi yang gelarnya kemudian direbut oleh Ousmane Dembele, sekaligus memilih diam total tanpa mengomentari hasil akhir.

Sikap tegas ini berakar pada peristiwa dramatis yang terjadi pada edisi tahun 2024, saat pemain Spanyol Rodri Hernandez meraih penghargaan tersebut dengan mengungguli pemain Brasil Vinicius Junior; hal itu memicu boikot penuh amarah dari delegasi Real Madrid yang memutuskan tidak berangkat ke Paris, begitu mengetahui bahwa sayap asal Brasil itu tidak akan dinobatkan meraih gelar, meski ia memimpin Los Blancos meraih dobel gelar La Liga dan Liga Champions Eropa pada musim (2023-2024).

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Saat itu, kekecewaan mendalam dan kemarahan besar menyelimuti lingkungan internal klub, yang menganggap apa yang terjadi sebagai ketidakadilan terhadap mereka. Real Madrid menyampaikan sikap tegasnya secara terbuka pada 28 Oktober 2024 dengan menyatakan: "Pada saat ini, Ballon d'Or tidak lagi berarti bagi kami", bahkan mereka sampai membatalkan liputan media khusus yang berdurasi sekitar lima jam dan dijadwalkan disiarkan melalui saluran resmi mereka "RMTV" untuk merayakan acara tersebut.

Namun, klub ibu kota itu memutuskan pada tahun ini untuk mengakhiri kebekuan dan menanggapi berita tersebut secara resmi; mereka menyiarkan melalui akun-akun mereka di platform media sosial dan situs web resmi mereka sebuah berita yang berbunyi: "(Kylian) Mbappe, Vini Junior, (Jude) Bellingham, dan (Marc) Cucurella berada dalam daftar 30 nominasi peraih penghargaan Ballon d'Or 2026 yang dipersembahkan oleh majalah France Football, di mana para nominasi dipilih berdasarkan penampilan yang mereka tunjukkan sepanjang musim (2025-2026)".