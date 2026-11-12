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Pemain asal Irak, Haidar Abdulkarim, bek Al Nassr Saudi, kini semakin dekat untuk hengkang dari skuad timnya, setelah hanya satu tahun bergabung, di tengah statusnya yang berada di luar rencana pelatih kepala tim utama asal Australia, Ange Postecoglou.

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Dikatakan kanal "Al-Rabiaa Al-Riyadiya" Irak bahwa klub Al-Ettifaq Arab Saudi telah memulai negosiasi dengan klub Al-Nassr, untuk mendatangkan Haidar Abdulkarim pada periode bursa transfer musim dingin mendatang.

Kanal tersebut menjelaskan bahwa Al-Ettifaq ingin merekrut pemain Irak itu dengan status pinjaman hingga akhir musim ini, yang juga menjadi keinginan klub Al-Nassr, karena mereka tidak ingin melepasnya secara permanen.

"Al-Alami" ingin agar Haidar Abdulkarim mendapatkan peluang bermain yang lebih besar selama masa peminjaman, dengan harapan dapat kembali dengan pengalaman yang lebih banyak, terutama karena ia sama sekali jauh dari kesempatan bermain bersama tim utama pada musim ini.

Al-Nassr tidak menyukai opsi pembelian karena beberapa alasan, yang pertama adalah bahwa klub Al-Zawraa akan memperoleh 15% dari nilai penjualan kembali, sesuai dengan klausul yang disepakati dalam kontrak saat bergabung ke Al-Awwal Park pada Januari lalu.

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Selain itu, pengawasan finansial ketat yang dijalani klub Al-Nassr tidak akan memungkinkan mereka mendatangkan pemain pengganti untuk menutupi kepergian Haidar Abdulkarim seandainya ia dilepas secara permanen pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Haidar Abdulkarim bergabung dengan klub Al-Nassr pada Januari lalu, datang dari Al-Zawraa Irak, dalam transfer senilai 500 ribu dolar, ditambah 15% dari nilai penjualan kembali.

Pelatih asal Portugal Jorge Jesus, mantan direktur teknik tim Al-Nassr, memberikan kesempatan kepada pemain Irak itu untuk bermain bersama tim utama pada paruh kedua musim lalu, khususnya di ajang Liga Champions Asia 2.

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Pemain berusia 22 tahun itu tampil dalam 6 pertandingan bersama "Al-Alami" selama paruh kedua musim lalu, dengan total 186 menit bermain, di antaranya 5 pertandingan di Liga Champions Asia 2, dan satu pertandingan di Liga Roshn, yang mana ia tidak berhasil mencetak atau menciptakan gol apa pun.

Namun, peluang-peluang tersebut sepenuhnya sirna pada musim ini, sejak kedatangan pelatih asal Australia Ange Postecoglou, di mana Haidar Abdulkarim tidak tampil dalam satu pun pertandingan di ajang Liga Roshn, Piala Pelayan Dua Kota Suci, dan Liga Champions Asia Elite.

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Peran pemain muda Irak itu hanya terbatas pada bermain bersama tim Al-Nassr U-21 yang berlaga di Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21), yang mana ia menjadi salah satu bintangnya pada paruh kedua musim lalu.

Namun, tim kecil itu mengalami kesulitan pada musim ini di Liga Joy Elite, di mana mereka menempati peringkat kesembilan di klasemen dengan 14 poin, yang dikumpulkan dari 4 kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

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Sebaliknya, tim utama menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Roshn dengan 28 poin, terpaut dua poin di belakang Al-Hilal yang memuncaki klasemen, dan tertinggal selisih gol dari Al-Qadsiah yang menempati peringkat kedua.