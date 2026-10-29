Setelah serangan terhadap Camavinga, Barcelona mengeluarkan pernyataan resmi

Klub Barcelona memutuskan untuk menutup sementara tribune suporter "Gol 1957" selama laga melawan Deportivo Alaves, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, menyusul serangkaian pelanggaran disipliner, yang terdepan di antaranya adalah serangan terhadap Eduardo Camavinga saat selebrasi para pemain Real Madrid atas gol kedua di El Clasico.

Keputusan itu datang setelah pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 2-1, setelah menit-menit terakhir menyaksikan Camavinga dipukul dengan tiang bendera oleh salah seorang suporter, bersamaan dengan pelemparan sejumlah benda dari tribune, yang memicu kontroversi luas terkait perilaku suporter di dalam Stadion Camp Nou.

Serangan terhadap Camavinga memicu krisis

Menit-menit terakhir El Clasico menyaksikan insiden serangan terhadap Camavinga, saat selebrasi para pemain Real Madrid atas gol kedua yang dicetak Kylian Mbappe, sehingga insiden tersebut berubah menjadi salah satu isu paling menonjol yang membayangi Barcelona setelah pertandingan.

Polisi berhasil mengidentifikasi identitas suporter yang terlibat dalam serangan tersebut, dengan bantuan kamera pengawas di stadion dan kerja sama dengan aparat keamanan yang berada di bawah klub, setelah Liga Spanyol mengajukan pengaduan terkait insiden itu.

Menurut laporan media Spanyol, suporter tersebut menghadapi kemungkinan dijatuhi denda yang bisa mencapai 60 ribu euro, selain sanksi potensial terkait larangan masuk ke fasilitas-fasilitas olahraga.

Pernyataan resmi dari Barcelona

Barcelona mengumumkan keputusannya melalui pernyataan resmi yang dirilis di situs resminya, yang di dalamnya dijelaskan bahwa penghentian aktivitas tribune "Gol 1957" selama laga melawan Alaves merupakan akibat dari serangkaian tindakan disipliner yang dibuka terhadap klub dan sejumlah anggotanya, karena perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai olahraga.

Dalam pernyataan tersebut tertulis:

"Klub Barcelona memutuskan untuk menangguhkan aktivitas tribune Gol 1957, yang dikenal sebagai tribune pendukung, selama laga liga mendatang melawan Alaves.

Keputusan ini datang sebagai tanggapan atas serangkaian tindakan disipliner yang dibuka terhadap klub dan sejumlah anggotanya, dengan latar belakang perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai olahraga. Tindakan-tindakan ini membuat klub terancam sanksi finansial, serta risiko penutupan stadion, di samping merusak citranya.

Klub akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan kelompok-kelompok yang membentuk tribune Gol 1957 untuk membahas situasi tersebut dan menetapkan komitmen yang diperlukan guna mempertahankan dukungan yang penuh semangat dan penuh hormat, yang berkontribusi mendukung tim tanpa membahayakan aset klub Barcelona maupun reputasinya.

Keinginan klub adalah agar tribune Gol 1957 kembali beroperasi dengan kapasitas penuh selama laga melawan Aston Villa, dengan syarat dialog-dialog ini memungkinkan perbaikan situasi dan menjamin kelancaran operasional.

Dukungan merupakan unsur penting yang ingin dipertahankan klub, berangkat dari komitmen dan tanggung jawab bersama semua pihak, demi kepentingan klub Barcelona".