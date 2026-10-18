Di saat momen kartu merah Facundo Bernal, pemain Real Betis, setelah bentrokannya dengan Lamine Yamal, bintang Barcelona, berubah menjadi kasus yang memicu badai polemik di Spanyol, insiden serupa yang terjadi di lapangan Inggris tidak mendapat sorotan yang sama, meski kedua kejadian itu mirip baik dari segi adegan maupun keputusan wasitnya.

Dalam laga Barcelona kontra Real Betis, perdebatan meledak setelah Bernal diusir keluar akibat menyeruduk Yamal dengan kepala, di tengah protes para suporter klub Andalusia itu dan kritik dari pelatih mereka, Manuel Pellegrini, selain komentar dari sejumlah suara yang dianggap pro Real Madrid yang mempertanyakan detail insiden tersebut serta memunculkan tanda tanya soal peran pemain Barcelona dalam memicu bentrokan.

Namun jika menengok ke Liga Primer Inggris, terungkap sebuah insiden yang layak dibandingkan, setelah Rodrigo Bentancur, pemain Tottenham, diusir keluar akibat bentrokannya dengan Luke Shaw, bek Manchester United, dalam sebuah pertandingan yang dampaknya tidak berubah menjadi badai polemik serupa.

Insiden serupa di Inggris

Pertandingan Manchester United melawan Tottenham menyaksikan bentrokan antara Bentancur dan Shaw, setelah pemain terakhir mendorong pemain Tottenham itu dengan keras, sebelum Bentancur membalas dengan mengarahkan kepalanya ke arah Shaw, sehingga wasit mengeluarkan kartu merah untuk pemain Tottenham tersebut, sementara bek United hanya diberi kartu kuning.

Meski tindakan Shaw memicu beberapa kritik, insiden itu tidak mendapat perhatian dan polemik seperti yang menyertai momen Bernal dan Yamal di Spanyol.









Apa kata perangkat wasit Inggris?

Penjelasan resmi Liga Primer Inggris menegaskan kebenaran kartu merah Bentancur karena perilaku kasar, dan hal ini memunculkan pertanyaan penting terkait polemik seputar insiden Bernal: apakah protes di Spanyol benar-benar berkaitan dengan keabsahan kartu merah itu, atau justru keberadaan Lamine Yamal di pusat kejadian, ditambah pernyataan Pellegrini dan komentar-komentar dari kubu Madrid, yang ikut membesar-besarkan kasus tersebut?

Dalam kedua kasus, salah satu pemain diusir keluar setelah menyeruduk dengan kepala, sementara pihak lainnya hanya dihukum kartu kuning.

Meski demikian, besarnya kegaduhan yang mengelilingi masing-masing insiden berbeda secara mencolok.

Antara keputusan wasit dan kegaduhan usai pertandingan

Perbedaan reaksi ini tidak berarti bahwa semua kritik yang ditujukan pada keputusan kartu merah Bernal tidak berdasar, tetapi hal itu membuka pintu bagi sebuah perbandingan yang layak diperdebatkan: mengapa momen Barcelona dan Betis berubah menjadi pusat polemik luas, sementara insiden Bentancur dan Shaw tetap berada dalam lingkup perhatian yang lebih sempit?

Pertanyaannya di sini tidak hanya berkaitan dengan keputusan wasit, tetapi juga dengan cara media, figur-figur sepakbola, dan suporter klub menyikapi kasus-kasus perwasitan, serta sejauh mana besarnya polemik dipengaruhi oleh identitas pemain dan klub yang berada di pusat insiden.











