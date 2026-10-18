Pada saat momen pengusiran Facundo Bernal, pemain Real Betis, setelah bentrokannya dengan Lamine Yamal, bintang Barcelona, berubah menjadi isu yang memicu badai kontroversi di Spanyol, kejadian serupa yang terjadi di lapangan-lapangan Inggris justru tidak mendapat sorotan yang sama, meski situasi dan hukuman wasit dalam kedua kasus itu serupa.









Dalam laga Barcelona kontra Real Betis, kontroversi meledak usai pengusiran Bernal akibat ulahnya menyundul kepala Yamal, di tengah protes dari suporter tim asal Andalusia itu, kritikan dari pelatih mereka Manuel Pellegrini, serta komentar dari sejumlah suara yang berafiliasi dengan Real Madrid yang mempertanyakan detail kejadian dan memunculkan tanda tanya mengenai peran pemain Barcelona dalam memicu bentrokan tersebut.

Namun, menengok kembali ke Liga Primer Inggris mengungkap sebuah kejadian yang layak dibandingkan, setelah Rodrigo Bentancur, pemain Tottenham, diusir akibat bentrokannya dengan Luke Shaw, bek Manchester United, dalam sebuah pertandingan yang dampaknya tidak berubah menjadi badai kontroversi serupa.

Kejadian serupa di Inggris

Laga Manchester United kontra Tottenham menyaksikan bentrokan antara Bentancur dan Shaw, setelah Shaw mendorong pemain Tottenham itu dengan keras, sebelum Bentancur membalas dengan mengarahkan kepalanya ke arahnya, sehingga wasit mengeluarkan kartu merah kepada pemain Tottenham tersebut, sementara bek United hanya diganjar peringatan.

Meski tindakan Shaw memicu sejumlah kritik, kejadian itu tidak mendapat perhatian dan kontroversi yang mengiringi momen Bernal dan Yamal di Spanyol.









Apa kata otoritas wasit Inggris?

Penjelasan resmi dari Liga Primer Inggris menegaskan keabsahan pengusiran Bentancur karena perilaku kekerasan, hal yang memunculkan pertanyaan penting mengenai kontroversi seputar kejadian Bernal: apakah protes di Spanyol benar-benar berkaitan dengan keabsahan pengusiran, ataukah keberadaan Lamine Yamal di pusat momen itu, ditambah pernyataan Pellegrini dan komentar-komentar dari pihak Madrid, turut memperbesar isu tersebut?

Dalam kedua kasus, salah satu pemain diusir setelah menyundul dengan kepala, sementara pihak lainnya dihukum dengan peringatan.

Meski demikian, besarnya kegaduhan yang mengiringi tiap kejadian berbeda secara mencolok.

Antara keputusan wasit dan kegaduhan pasca-pertandingan

Perbedaan reaksi tidak berarti bahwa semua kritik yang diarahkan pada keputusan pengusiran Bernal tidak berdasar, tetapi hal itu membuka pintu bagi perbandingan yang layak diperdebatkan: mengapa momen Barcelona dan Betis berubah menjadi pusat kontroversi luas, sementara kejadian Bentancur dan Shaw tetap berada dalam lingkup perhatian yang lebih sempit?

Pertanyaannya di sini tidak hanya berkaitan dengan keputusan wasit, tetapi juga dengan cara media, para tokoh sepak bola, dan suporter klub menyikapi kasus-kasus wasit, serta sejauh mana besarnya kontroversi dipengaruhi oleh identitas para pemain dan klub yang berada di pusat kejadian.











