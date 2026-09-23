Setelah selebrasi penggal kepala: hukuman untuk Paris Brunner telah ditetapkan

Komisi disiplin liga Prancis menjatuhkan larangan bermain empat pertandingan kepada Brunner. Namun, penyerang yang mencetak enam gol dalam tujuh laga pertamanya di semua kompetisi untuk pemuncak klasemen Prancis itu, untuk saat ini hanya harus absen dalam dua pertandingan. Dua laga sisanya ditangguhkan dengan masa percobaan.





Brunner berlari ke arah tribun suporter lawan setelah mencetak gol indah ke gawang Racing Strasbourg dan membuat gestur penggal kepala dengan tangannya. Karena wasit memasukkan insiden itu ke dalam laporan pertandingan, federasi pun bisa membuka penyelidikan terhadap mantan wonderkid Borussia Dortmund tersebut.

Sementara itu, dewan etika nasional Prancis bahkan ikut campur dalam perdebatan ini.

Apa kata Paris Brunner soal selebrasi penggal kepala itu?

Brunner menjelaskan gesturnya seperti ini: "Mereka membicarakan keluarga saya, ibu saya, dan ayah saya. Saya bisa melihat orang-orang yang menghina saya. Setelah gol itu, ada banyak emosi yang terlibat, terutama setelah gol seperti itu. Saya tidak ingin bersikap tidak hormat. Saya tidak akan bilang bahwa saya menyesal, tetapi itu bukan pesan yang ingin saya sampaikan. Itu disalahpahami. Yang ingin saya katakan adalah: Gol macam apa itu, selesai."

Akhir pekan lalu, adegan tidak menyenangkan kembali terjadi di Strasbourg, ketika mantan pelatih Racing, Liam Rosenior, merayakan dirinya sendiri secara histeris di depan tribun Strasbourg setelah kemenangan tim barunya, FC Paris.Setelah itu, terjadi kerumunan besar. Rosenior juga membenarkan aksinya yang meragukan itu dengan alasan bahwa ia telah dihina oleh beberapa suporter.