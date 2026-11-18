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Bintang Al-Ahli telah pulih, hanya beberapa jam sebelum menjalani laga Clasico melawan rival tradisional Al-Nassr di Liga Roshn.

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Al-Ahli akan menjamu rivalnya, Al-Nassr, pada Jumat mendatang di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Beberapa jam sebelum pertandingan, akun resmi klub Al-Ahli mengunggah foto-foto dari sesi latihan tim pada hari ini, Rabu, yang memperlihatkan bek kiri Zakaria Hawsawi ikut berlatih secara normal.

Ini menjadi kali pertama Hawsawi ambil bagian dalam latihan Al-Ahli, setelah absen karena cedera selama sekitar satu setengah bulan.

Bek kiri tersebut mengalami cedera memar pada ligamen lutut saat membela timnas Arab Saudi di ajang Piala Teluk Arab edisi ke-27, "Khaleeji 27", pada September dan Oktober lalu.

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Sejak saat itu, pemain berusia 25 tahun tersebut belum tampil dalam satu pun pertandingan bersama Al-Ahli, tepatnya melawan Al-Fateh, Al-Feiha, Al-Khaleej, dan Al-Shabab di Liga Roshn Saudi, serta Al-Wasl asal Uni Emirat Arab, juga Al-Gharafa dan Al-Sadd asal Qatar di Liga Champions Asia Elite.

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Kembalinya Hawsawi akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi Al-Ahli, terlebih pelatih asal Belanda, Marino Bosic, menjadikannya andalan utama di posisi bek kiri sebelum ia cedera.

Bek asal Arab Saudi itu telah tampil dalam 8 pertandingan bersama Al-Ahli di semua kompetisi sejak awal musim ini, tanpa mampu mencetak gol maupun memberikan assist.

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Kembalinya Hawsawi terjadi di saat dua pemain lain dipastikan absen dari skuad Al-Ahli, yakni winger asal Arab Saudi Saleh Abu Al-Shamat dan gelandang asal Armenia Eduard Spertsyan .

Spertsyan mengalami cedera robekan pada otot adduktor saat Al-Ahli bermain imbang tanpa gol melawan Al-Sadd asal Qatar pada 2 November ini, dalam matchday keempat fase liga Liga Champions Asia Elite.

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Akibat cedera tersebut, pemain asal Armenia itu absen membela tim nasional negaranya selama jeda internasional saat ini saat menghadapi Siprus dan Latvia di ajang UEFA Nations League. Ia menjalani program perawatan dan rehabilitasi intensif di bawah pengawasan tim medis timnas, berkoordinasi dengan tim medis Al-Ahli.

Kedua tim medis berupaya memulihkan Spertsyan secara optimal agar ia bisa kembali bertanding dengan aman tanpa cedera kambuh, hal yang tidak mungkin terwujud sebelum laga Clasico melawan Al-Nassr.

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Di sisi lain, Saleh Abu Al-Shamat mengalami cedera bahu saat Al-Ahli menang 3-1 atas Al-Wasl asal Uni Emirat Arab pada 12 Oktober lalu, dalam matchday kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Cedera itu membuat winger muda tersebut absen dalam laga melawan Al-Feiha, Al-Khaleej, dan Al-Shabab di Liga Roshn Saudi, serta dua laga melawan Al-Gharafa dan Al-Sadd asal Qatar di Liga Champions Asia Elite.

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Abu Al-Shamat juga gagal bergabung dengan timnas Arab Saudi selama jeda internasional saat ini, karena tengah menjalani program rehabilitasi dengan harapan bisa tampil di laga Clasico melawan Al-Nassr, hal yang ternyata tidak mungkin terwujud.

Laga Clasico melawan Al-Nassr memiliki arti penting tersendiri bagi Al-Ahli, terlebih pertandingan ini akan menentukan peluang mereka untuk kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Roshn musim ini.

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Al-Ahli saat ini menempati peringkat keenam klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 21 poin, hasil dari 7 kemenangan dan 4 kekalahan, terpaut 9 poin penuh dari Al-Hilal yang bertengger di puncak klasemen.

Sementara itu, Al-Nassr berada di peringkat ketiga klasemen dengan 28 poin, terpaut dua poin dari Al-Hilal dan hanya kalah selisih gol dari Al-Qadsiah yang menempati posisi kedua.