Setelah satu musim... Klub raksasa Eropa mengincar bintang Al-Ittihad Jeddah

Sebuah klub raksasa Eropa telah mengincar bintang Al-Ittihad Jeddah, dengan tujuan merekrutnya pada bursa transfer musim panas mendatang, setelah hanya satu musim bergabung dengan "The Tigers".

Laporan media Portugal, yang dikutip oleh surat kabar "Al-Youm" Saudi, menyebutkan bahwa klub Porto berminat untuk merekrut pemain sayap muda Al-Ittihad asal Portugal, Roger Fernandes, selama jendela transfer musim panas mendatang.

Hal ini terjadi setelah satu musim sejak Roger meninggalkan liga Portugal, di mana ia pindah ke barisan Al-Ittihad selama jendela transfer musim panas lalu, dalam kesepakatan senilai 32 juta euro menurut laporan media.

Sejak saat itu, pemain berusia 20 tahun ini telah tampil dalam 24 pertandingan bersama "The Tigers" di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 5 gol dan memberikan 3 assist.

Perlu dicatat bahwa Fernandes memiliki karier yang menonjol di sepak bola Portugal bersama Sporting Braga, di mana ia meniti kariernya di tim junior sebelum bermain untuk tim utama antara tahun 2023 dan 2025.

Selama periode tersebut, pemain muda Portugal ini tampil dalam 91 pertandingan bersama Sporting Braga, di mana ia berhasil mencetak 12 gol dan memberikan 17 assist.