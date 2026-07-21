Setelah Satu Musim.. Al Ahly Melepas Pemain Asing Baru dan Mencari Penggantinya

Klub Al Ahli Arab Saudi memutuskan untuk melepas seorang pemain asing baru, sebelum dimulainya musim mendatang 2026-2027, setelah satu musim mengontraknya.

Sebelumnya, Al Ahli telah mengumumkan kepergian dua bintang asing dari skuadnya, yaitu gelandang asal Pantai Gading Franck Kessié dan winger asal Aljazair Riyad Mahrez, setelah keduanya menghabiskan 3 tahun bersama klub.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa "Al Raqi" memutuskan untuk melepas pemain asing ketiga, yaitu gelandang asal Prancis Enzo Millot, di mana Roy Pedro, direktur olahraga, tengah mencari tawaran yang sesuai untuk menjualnya atau meminjamkannya.

Millot bergabung dengan Al Ahli pada bursa transfer musim panas lalu, datang dari klub Jerman Stuttgart, dan ia mengawali musim dengan sangat kuat, sebelum penampilannya menurun pada periode terakhir.

Menurut surat kabar yang sama, Al Ahli sebenarnya telah memulai proses pencarian pemain baru di lini tengah, guna menggantikan kepergian Millot, apabila datang tawaran yang sesuai dalam beberapa hari ke depan.

"Al Raqi" sebenarnya telah mengontrak dua pemain yang bisa bermain di lini tengah, khususnya pada sektor menyerang, yaitu pemain asal Armenia Eduard Spertsyan dan pemain asal Portugal Francisco Trincão.

Perlu diingat bahwa Millot tampil bersama Al Ahli dalam 40 pertandingan di berbagai ajang selama musim lalu, di mana ia berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 7 assist.