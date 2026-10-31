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Setelah satu dekade, akankah Flick mengulang mimpi buruk Enrique bersama Barcelona?

H. Flick
Luis Enrique
Barcelona vs Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
LaLiga
Jerman
Spanyol

Barcelona Hadapi Alaves demi Kembali ke Jalur Kemenangan

Barcelona dihantui kekhawatiran akan kekalahan baru saat menghadapi Deportivo Alaves pada Sabtu malam ini dalam lanjutan Liga Spanyol, di mana kekalahan akan mengembalikan ingatan pada skenario bencana yang tak ingin dibangkitkan kembali oleh para pendukung Katalan.

Tim asuhan pelatih Hans Flick berupaya memulihkan keseimbangan mereka dengan meraih kemenangan atas Alaves, terlebih laga ini akan digelar di Stadion Camp Nou, dalam pekan ke-11 La Liga.

Setelah rangkaian kemenangan di awal musim yang mencapai 11 kemenangan di semua ajang, Barcelona terpuruk dengan kekalahan dalam dua pertandingan beruntun.

Barca kalah dari Paris Saint-Germain dengan skor 2-4 pada pekan ketiga fase liga di Liga Champions Eropa, lalu kalah dalam El Clasico melawan Real Madrid dengan skor 1-2 pada pekan ke-10 kompetisi domestik.

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BAR

LaLiga

31 Okt 2026

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Seandainya Barcelona kalah dari Alaves, ini akan menjadi kali pertama tim Katalan tersebut kalah dalam tiga pertandingan resmi secara beruntun dalam satu musim sejak musim 2015-2016, saat Luis Enrique memimpin tim.

Ketika itu Barcelona melewati periode yang menjadi bencana antara 9 hingga 17 April 2016, yakni 10,5 tahun yang lalu.

Barca ketika itu kalah di kandang lawan dari Real Sociedad dengan skor 0-1 pada pekan ke-32 La Liga, sebelum terjerumus ke dalam kekalahan dari tuan rumah Atletico Madrid dengan dua gol tanpa balas pada leg kedua babak perempat final Liga Champions, sebuah kekalahan yang menyingkirkan mereka dari turnamen tersebut, padahal mereka telah menang 2-1 pada leg pertama di kandang sendiri.

Setelah itu, Barcelona kalah dari tamunya, Valencia, dengan skor 1-2 pada pekan ke-33 Liga Spanyol.

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