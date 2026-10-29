Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" menjatuhkan denda baru kepada timnas Spanyol, menyusul keterlambatan dimulainya pertandingan melawan Inggris di UEFA Nations League, sehingga Spanyol menerima hukuman tambahan hanya beberapa pekan setelah denda yang dijatuhkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" terkait insiden yang terjadi pada laga persahabatan melawan timnas Mesir.

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" memutuskan untuk menghukum timnas Spanyol akibat insiden pertandingan melawan Mesir dengan mengharuskan mereka memainkan laga persahabatan internasional berikutnya di stadion yang ditutup sebagian, ditambah denda sebesar 20 ribu dolar.

Pertandingan yang berakhir tanpa gol pada Maret lalu itu diwarnai nyanyian sekelompok suporter timnas Spanyol yang bernada permusuhan terhadap umat Muslim, seperti "Siapa yang tidak melompat berarti Muslim".

Adapun pelanggaran yang baru terjadi berlangsung saat laga Spanyol melawan Inggris, yang digelar September lalu di Stadion Wembley, dalam rangka pekan pertama fase kualifikasi UEFA Nations League.

Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan disipliner UEFA, timnas Spanyol dihukum karena "keterlambatan dimulainya pertandingan", berdasarkan Pasal 11, ayat kedua, poin "y", dari peraturan disipliner federasi, dengan denda sebesar 10 ribu euro, menurut yang diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo".

Hukuman ini datang saat federasi Spanyol tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk mengajukan banding atas denda sebelumnya yang dijatuhkan FIFA akibat kejadian pada laga persahabatan melawan Mesir.

Prancis, Zidane, dan Portugal dalam Lingkaran Hukuman

Timnas Spanyol bukan satu-satunya yang terkena hukuman akibat keterlambatan dimulainya pertandingan, karena keputusan tersebut juga mencakup timnas Prancis dan Portugal, dengan penjatuhan denda serta tindakan terhadap para pelatih mereka.

UEFA menjatuhkan denda sebesar 10 ribu euro kepada timnas Prancis, akibat keterlambatan dimulainya laga mereka melawan Turki pada 25 September lalu, yang berakhir dengan kemenangan Prancis 1-0 lewat gol yang dicetak Kylian Mbappe.

Federasi Eropa juga memberikan peringatan kepada Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, terkait insiden tersebut.

Adapun timnas Portugal dikenai denda sebesar 20 ribu euro akibat perilaku buruk selama laganya melawan Norwegia pada 27 September lalu, yang berakhir dengan kemenangan mereka berskor 2-1.

Hukuman tersebut mencakup pemberian peringatan kepada pelatih Portugal, Jorge Jesus, akibat keterlambatan dimulainya pertandingan, dalam kerangka tindakan disipliner yang diambil UEFA terhadap ketiga timnas tersebut.