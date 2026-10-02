Manajemen timnas Arab Saudi mengirimkan pesan jelas kepada seluruh pemain "Al-Akhdhar", setelah menegaskan bahwa aturan internal pemusatan latihan tidak menempatkan satu pun pemain di atas pertanggungjawaban, dan bahwa penanganan terhadap pelanggaran tidak akan berhenti pada peringatan saja, dalam sebuah langkah yang mencerminkan ketegasan para pejabat dalam menjaga kondisi disiplin menjelang laga-laga penting.

Menurut yang disebutkan jaringan saluran "Al-Arabiya" Arab Saudi, aturan tersebut memuat satu pasal yang menyatakan hukuman bagi setiap pemain yang menyiarkan konten yang dapat mengganggu ketenangan umum di dalam pemusatan latihan timnas atau memicu opini publik, yang memberikan kewenangan kepada staf teknis dan administratif untuk menerapkan sanksi yang tercantum dalam aturan tersebut apabila terjadi pelanggaran semacam itu.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa penerapan aturan secara penuh terhadap Musab Al-Juwayr, setelah ia dicoret dari pemusatan latihan timnas Arab Saudi, telah mengirimkan pesan langsung kepada para pemain lainnya, yakni bahwa para pejabat serius dalam menjalankan kaidah dan ketentuan internal, tanpa memandang nama pemain atau nilai teknisnya di dalam skuad.

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Dengan demikian, posisi Al-Juwayr menjadi contoh nyata tentang bagaimana manajemen timnas menangani setiap pelanggaran terhadap aturan, setelah kaidah-kaidah yang ada di dalam pemusatan latihan berubah dari sekadar instruksi yang diumumkan menjadi tindakan yang benar-benar dapat dilaksanakan ketika ketentuan dilanggar, yang semakin memperkuat pentingnya kepatuhan pada periode mendatang.

Langkah ini datang pada momen yang sensitif bagi timnas Arab Saudi, yang bersiap melanjutkan perjalanannya di Piala Teluk, di mana skuad membutuhkan konsentrasi dan ketenangan sebesar mungkin, jauh dari segala krisis sampingan atau konten yang dapat menimbulkan kontroversi seputar para pemain atau memengaruhi suasana di dalam pemusatan latihan.

Menurut yang disampaikan "Al-Arabiya", penerapan hukuman terhadap Al-Juwayr memberikan sinyal yang jelas kepada para pemain timnas mengenai keseriusan para pejabat dalam menjalankan aturan, sehingga pesan di dalam pemusatan latihan "Al-Akhdhar" menjadi semakin jelas: kaidah bukan sekadar pasal yang tertulis, melainkan ketentuan yang akan diterapkan ketika dilanggar.



