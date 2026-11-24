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Pelatih asal Jerman, Hans Flick, terus mengukir sejarah bersama Barcelona. Ia menyamai pencapaian Pep Guardiola dalam jumlah kemenangan comeback dan kian dekat memecahkan rekor milik Johan Cruyff setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Villarreal pada Minggu lalu.

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Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Flick tidak hanya mempertahankan posisi Barcelona di puncak klasemen LaLiga dengan keunggulan 3 poin atas Real Madrid. Ia juga menorehkan pencapaian baru dengan mencatatkan comeback ke-24 dalam 134 laga memimpin tim Catalan tersebut. Dengan demikian, ia menyamai rekor Guardiola, yang membutuhkan 249 laga untuk meraih jumlah comeback yang sama selama melatih Barcelona.

Meski Flick tentu lebih memilih menghindari penderitaan semacam itu dan tidak menguras tenaga para pemainnya secara berlebihan dalam pertandingan, pelatih asal Jerman itu kini semakin dekat memecahkan rekor jumlah comeback terbanyak yang dipegang Johan Cruyff. Legenda asal Belanda itu mencatatkan 28 comeback dalam 430 laga bersama tim Catalan.

Keajaiban Remontada

Pada musim pertamanya bersama Barcelona, setelah mengambil alih kursi kepelatihan pada musim panas 2024, Flick mencatatkan 9 kemenangan comeback. Enam di antaranya terjadi di LaLiga, sedangkan satu comeback epik tercipta di Liga Champions, ketika ia mengubah ketertinggalan timnya 2-4 menjadi kemenangan 5-4.

Flick juga meraih dua comeback tak terlupakan melawan Real Madrid yang membantu Barcelona merengkuh dua gelar. Yang pertama terjadi di Arab Saudi, saat tim membalikkan ketertinggalan 0-1 menjadi kemenangan 5-2 untuk menjuarai Piala Super Spanyol.

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Comeback kedua terjadi beberapa bulan kemudian di final Copa del Rey yang digelar di Stadion La Cartuja. Kala itu, Barcelona membalikkan ketertinggalan 1-2 menjadi kemenangan 3-2 berkat gol Jules Koundé pada menit ke-115 di babak perpanjangan waktu.

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Jumlah remontada Flick bertambah menjadi 10 pada musim lalu, tujuh di antaranya di LaLiga, ditambah tiga comeback di Liga Champions. Yang paling menonjol adalah comeback melawan Atletico Madrid di Stadion Riyadh Air Metropolitano, yang nyaris memastikan gelar juara bagi Barcelona.

Adapun pada musim ini, pelatih asal Jerman itu sejauh ini telah mengoleksi 5 comeback, yakni satu di Liga Champions dan empat di LaLiga. Catatan itu menjadikannya pelatih dengan jumlah comeback terbanyak di liga-liga top Eropa, setara dengan Inter Milan.