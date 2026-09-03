Setelah rumor Renard dan Xavi, mengapa timnas Aljazair mengarah ke duet lokal?

Usai Piala Dunia yang mengecewakan, Aljazair belum juga menunjuk pengganti pelatih asal Bosnia, Vladimir Petkovic. Di tengah tiadanya solusi yang memuaskan, opsi Ibrahim Hamdani bersama Anthar Yahia kemungkinan besar akan dicoba, seiring mendekatnya laga-laga mendatang.

Dari sepuluh timnas Afrika yang tampil di Piala Dunia terakhir, enam di antaranya memutuskan mengganti pelatih mereka, menurut surat kabar"L'Equipe"Prancis.

Lima negara telah menunjuk pelatih baru sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Afrika 2027, yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini. Aljazair menjadi satu-satunya negara yang tertinggal dalam menentukan sosok pelatihnya.

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Waktu terus menekan, sebab pada hari-hari terakhir September timnas akan menjalani dua laga pertama kualifikasi Piala Afrika 2027, saat menjamu Zambia, lalu bertandang ke Burundi.

Setelah berakhirnya era Petkovic yang pucat, mencari pelatih secara cepat menjadi keharusan. Di media sosial, banyak pendukung Aljazair menganggap sudah tiba saatnya untuk merekrut Herve Renard.

Meski pelatih Prancis itu sempat nyaris menangani Aljazair, usai Piala Afrika di Pantai Gading, kali ini hal tersebut tidak terulang. Sebab prosesnya bahkan tidak pernah dijalankan sejak awal.

Setelah menjajaki pendapat sejumlah pelatih asing, federasi mengumumkan daftar berisi tiga nama, melalui Kolese Teknis Nasional yang diketuai Rabah Saadane, mantan pelatih nasional, yakni: pelatih Spanyol Felix Sanchez Bas, rekan senegaranya Rafael Benitez, dan pelatih Belgia Tom Saintfiet.

Sanchez, mantan pelatih Qatar dan Ekuador, sempat masuk dalam negosiasi dengan Aljazair, sebelum ia menjelaskan bahwa dirinya juga tertarik pada opsi di Asia. Dari sinilah rencana "A" mulai menguap.

Di kalangan pelatih lokal, tidak ada satu nama pun yang menonjol dengan kuat. Selain itu, pendapat sejumlah pelatih lain juga dijajaki, di antaranya Igor Tudor dan Xavi, tetapi tanpa tanggapan positif, menurut "L'Equipe".

Tugas Duet

Pada akhirnya, federasi Aljazair menyadari bahwa saat ini tidak ada berkas ideal di pasaran untuk memimpin timnas. Selama masa penantian ini, Anthar Yahia, mantan internasional Aljazair, ditugaskan menyusun daftar diperluas untuk laga-laga September.

Mantan bek itu menghubungi para pemain dan lingkungan mereka, guna menenangkan mereka setelah kekecewaan yang ditinggalkan oleh tersingkirnya tim dari Piala Dunia. Tugas yang diemban Yahia ini bisa saja berubah menjadi peran permanen, bahkan mengambil dimensi yang lebih besar.

Kini, federasi serius mempertimbangkan duet yang terdiri dari Yahia dan Ibrahim Hamdani. Nama terakhir baru muncul di kancah lokal sebulan lalu. Ia diangkat pada Juli sebagai pelatih timnas Aljazair (U-20), dan sebelumnya pernah memimpin timnas (U-21) meraih kemenangan di Pesta Olahraga Laut Tengah, sebuah pencapaian yang tidak pernah diraih Aljazair sejak 1975.

Mantan pemain Olympique Marseille itu memiliki rekam jejak yang relatif sederhana. Ia pernah melewati klub Cote Bleue, Marignane, dan Courbevoie di divisi-divisi bawah Prancis.

Kedua pria itu memiliki keistimewaan sama-sama pernah mengenakan seragam nasional, dan mereka juga memiliki hubungan erat dengan realitas sepak bola Aljazair beserta lingkungannya. Jika opsi ini diambil, akankah mereka menjadi lebih dari sekadar solusi sementara?

Meski minim pengalaman di level kepelatihan tertinggi, federasi siap menempuh taruhan ini, bahkan melangkah lebih jauh lagi jika segalanya berjalan selaras, sebagai persiapan menghadapi Piala Afrika 2027, yang akan digelar bersama oleh Kenya, Uganda, dan Tanzania, pada periode 19 Juni hingga 18 Juli.

Keputusan akhir diperkirakan akan diambil Sabtu mendatang, dalam rapat biro federal.

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