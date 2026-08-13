Klub Al-Qadsiah asal Arab Saudi mendekati kesepakatan untuk merekrut gelandang klub Inggris Manchester City selama bursa transfer musim panas saat ini, menurut laporan sejumlah media.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengatakan bahwa Al-Qadsiah tengah menjalani pembicaraan lanjutan dengan Manchester City untuk mendatangkan pemain asal Belanda mereka, Tijjani Reijnders, pada bursa transfer musim panas saat ini.

Romano menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa kedua klub telah mendekati kesepakatan untuk transfer tersebut, dengan nilai finansial besar mencapai 60 juta euro, namun urusan ini bergantung pada keinginan pemain itu sendiri.

Reijnders mendapat perhatian dari sejumlah klub Liga Primer Inggris, terutama klub Nottingham Forest, akan tetapi pemain asal Belanda itu belum memberikan persetujuannya untuk pindah ke tim mana pun hingga saat ini.

Pemain berusia 28 tahun itu bergabung dengan klub berjuluk The Citizens pada bursa transfer musim panas lalu, datang dari Milan, dan tampil bersama tim dalam 50 pertandingan, yang di dalamnya ia berhasil mencetak 7 gol dan menyumbangkan 8 assist.

Reijnders bisa jadi menjadi pemain lini tengah kedua yang meninggalkan Manchester City selama bursa transfer musim panas saat ini, setelah pemain asal Spanyol Rodri yang telah mendekati kepindahan ke klub Barcelona.

Hal ini terjadi setelah City telah merekrut gelandang Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest, serta mendekati kesepakatan untuk mendatangkan pemain Maroko Ayoub Bouaddi dari Lille, dan namanya juga dikaitkan dengan pemain Argentina Enzo Fernandez, bintang Chelsea.

Perlu diketahui bahwa Al-Qadsiah tengah bekerja keras untuk memperkuat skuadnya secara signifikan pada musim baru, terutama karena mereka akan tampil di turnamen Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.