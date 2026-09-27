Setelah pukulan Italia, Belgia menjanjikan neraka bagi Zidane

Setelah awal yang sempurna bersama timnas Belgia di bawah asuhan Mark van Bommel, timnas Prancis kini tak lagi menghadapi laga yang mudah, sebab Manchester United—Belgia—memasuki bentrokan yang dinantikan melawan Zinedine Zidane dengan moral tinggi, setelah menjatuhkan Italia dengan skor 2-0 di awal perjalanan mereka pada UEFA Nations League.

Timnas Prancis bersiap menghadapi Belgia besok Senin, dalam laga kedua Les Bleus di bawah kepemimpinan Zidane, yang mengawali tugasnya dengan kemenangan sulit atas Turki lewat satu gol tanpa balas, yang dicetak Kylian Mbappe sebelum ia keluar lapangan karena cedera.

Meski menyadari bahwa Belgia tak akan menguasai bola dalam kadar yang sama saat melawan Prancis, Van Bommel menegaskan bahwa dirinya tetap berpegang pada gaya dan pemikirannya, seraya menyatakan bahwa timnya akan berusaha memaksakan karakter permainan mereka pada laga tersebut, dengan memanfaatkan kepercayaan diri yang mereka peroleh setelah kemenangan atas Italia.

Pelatih asal Belanda itu berkata, dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" asal Prancis, bahwa timnya ingin menunjukkan semangat yang sama seperti yang mereka perlihatkan di Roma, dengan melakukan beberapa penyesuaian taktis yang diharuskan oleh perbedaan lawan.

Van Bommel memiliki pengetahuan sebelumnya tentang Zidane, setelah keduanya menjadi rekan setim di lapangan-lapangan Liga Spanyol pada musim 2005 dan 2006, sebelum kini keduanya bertemu kembali di garis teknis timnas Belgia dan Prancis.









Di sisi lain, Timothy Castagne menegaskan bahwa timnas Belgia tidak memandang laga ini sebagai pertandingan balas dendam, tetapi ia ingin melanjutkan momentum yang diciptakan oleh kemenangan atas Italia.

Laga ini memiliki arti khusus bagi Belgia, yang gagal menang atas Prancis dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, sehingga menjadikan pertandingan ini sebagai ujian sesungguhnya bagi proyek baru Van Bommel.

Belgia tengah dilanda optimisme setelah kemenangan atas Italia, sementara media lokal menilai bahwa laga melawan Prancis akan menjadi ujian nyata pertama bagi pelatih asal Belanda tersebut, sekaligus kesempatan untuk membuktikan kemampuan Belgia bersaing dengan tim-tim besar Eropa.









Sebaliknya, timnas Prancis memasuki laga ini dengan percaya diri usai kemenangan pertama mereka di bawah kepemimpinan Zidane, tetapi mereka akan kehilangan Mbappe, yang meninggalkan pemusatan latihan Les Bleus karena cedera.

Meski kapten Prancis absen, Belgia memiliki perhitungan yang rumit, dengan hadirnya nama-nama yang mampu menciptakan perbedaan, dipimpin oleh Kevin De Bruyne dan Mika Godts, pencetak gol pembuka keunggulan atas Italia.

Dengan demikian, laga hari Senin berubah menjadi ujian dini bagi proyek Zidane bersama Prancis, dan pada saat yang sama menjadi kesempatan bagi Van Bommel untuk menorehkan awal yang lebih mendebarkan bersama Belgia, setelah ia berhasil menjatuhkan Italia pada penampilan perdananya.





Grp. 1 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Belgium BEL 1 1 0 0 2 0 +2 3 M 2 France FRA 1 1 0 0 1 0 +1 3 M 3 Turkiye TUR 1 0 0 1 0 1 -1 0 K 4 Italy ITA 1 0 0 1 0 2 -2 0 K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi



