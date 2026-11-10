Liga Roshn Saudi mengungkap alasan pemilihan jadwal kontroversial untuk menggelar pertandingan El Clasico yang ditunda antara Al Ahli dan Al Nassr.

Al Ahli semula dijadwalkan bertemu Al Nassr pada 15 Oktober lalu, sebelum pertandingan tersebut ditunda hingga Maret mendatang, akibat kondisi logistik yang dialami Kerajaan Arab Saudi selama periode lalu.

Namun, penundaan turnamen Piala Asia 2027 dari Januari hingga Desember tahun depan mendorong liga untuk memajukan pertandingan sehingga digelar pada 20 November ini, setelah penundaan pekan ketiga belas.

Jadwal baru tersebut memicu sejumlah keberatan dari beberapa pengamat, terutama karena jadwal itu datang tepat setelah berakhirnya jeda internasional, dan sehari setelah ajang penghargaan The Best di Asia yang diikuti bintang Al Ahli, Firas Al Buraikan.

Seorang sumber di Liga Roshn menanggapi kritik tersebut, dalam pernyataan kepada surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi, di mana ia menegaskan bahwa jadwal baru tersebut datang dengan persetujuan perwakilan Al Ahli dan Al Nassr, tanpa adanya keberatan apa pun dari keduanya.

Ia menjelaskan bahwa alasan memajukan jadwal pertandingan ke November ini alih-alih Maret mendatang adalah karena Al Ahli dan Al Nassr terikat dengan banyak pertandingan selama periode tersebut, berbeda dengan periode saat ini.

Adapun terkait tidak digelarnya El Clasico pada bulan Desember mendatang, seperti halnya pertandingan Al Hilal melawan Al Riyadh, dan Al Ittihad melawan Al Shabab, sumber tersebut menjelaskan bahwa alasannya adalah partisipasi Al Ahli dan Al Nassr dalam Piala Super Saudi pada periode yang sama.

Al Nassr menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Saudi dengan 25 poin, selisih dua poin di belakang Al Hilal yang memimpin, dan selisih gol di belakang Al Qadsiah yang menempati peringkat kedua.

Di sisi lain, Al Ahli menempati peringkat keenam di klasemen dengan 21 poin, yang diraih dari 7 kemenangan dan 4 kekalahan, yang berarti kemenangan atas Al Nassr akan membuatnya mendekati puncak.