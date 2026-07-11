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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Setelah pesona Piala Dunia... Tawaran dari Inggris untuk merekrut Kenyonis

Transfers
J. Quinones
Saudi Pro League
Al Qadsiah
Aston Villa
Meksiko
Arab Saudi
Inggris

Apakah bintang asal Meksiko itu akan hengkang dari Al-Qadisiyah?

Berita-berita media mengungkap kejutan baru mengenai kemungkinan hengkangnya pemain asal Meksiko, Julian Keniounis, dari barisan Al-Qadisiyah Saudi selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Nama pemain tersebut sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea dalam beberapa hari terakhir, sebelum jurnalis Inggris "Ben Jacobs" muncul untuk membantah kabar tersebut. Baca selengkapnya

Surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi melaporkan pada Sabtu malam ini bahwa Al-Qadisiyah telah menerima tawaran dari klub Inggris Aston Villa untuk mendapatkan jasa penyerang andalan Meksiko tersebut.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa “The Villans” mengajukan tawaran senilai 25 juta euro, namun Al-Qadisiyah belum mengambil keputusan hingga saat ini.

Laporan media Saudi lainnya menegaskan bahwa Al-Qadisiyah tidak berniat melepas penyerang berpengalaman berusia 29 tahun tersebut, terutama karena tim ini akan menghadapi tantangan berat, terutama Liga Champions Asia.

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Kenyonis sempat mencuri perhatian bersama Meksiko di Piala Dunia, dengan mencetak 4 gol dan memberikan satu umpan kunci, namun perjalanan negaranya terhenti setelah tersingkir oleh Inggris di babak 16 besar, menyusul kekalahan (2-3).


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