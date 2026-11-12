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Pemain Argentina, Mauro Icardi, menghadapi krisis hukum baru setelah sebuah pengadilan di Kota Tigre, Argentina, mengeluarkan keputusan yang melarangnya mendekati putrinya, Francesca, yang berusia 11 tahun, atau berkomunikasi dengannya selama 45 hari.

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Hal itu terjadi menyusul pengaduan pidana yang diajukan oleh mantan istrinya, Wanda Nara, yang menuduhnya melakukan kekerasan terhadap putri mereka, menurut surat kabar "The Sun" asal Inggris.

Rincian insiden ini berawal pada hari Jumat 6 November, ketika Nara sedang mengikuti pengambilan gambar untuk versi Argentina dari program "MasterChef", sebelum ia menerima pesan dari putrinya melalui komputer yang meminta bantuan, dan berkata, menurut yang dilaporkan media Argentina: "Ayah memukulku, aku takut."

Nara pun bergegas menuju rumah Icardi di kawasan Nordelta, di mana polisi turun tangan setelah menerima laporan mengenai kemungkinan insiden kekerasan terhadap seorang anak.

Menurut laporan, terjadi perselisihan antara kedua belah pihak ketika ia tiba, sementara Icardi menolak berbicara kepada para petugas polisi, atau menyerahkan komputer yang digunakan putrinya untuk mengirim pesan tersebut.

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Menurut surat kabar "Bild" asal Jerman, pengaduan tersebut memuat tuduhan terhadap Icardi atas kekerasan terhadap putrinya di dalam rumahnya, sementara laporan-laporan Argentina menunjukkan bahwa kasus ini sedang diselidiki sebagai kemungkinan insiden cedera ringan.

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Hakim Pengadilan Jaminan Kedua di Tigre, Orlando Abel Diaz, mengeluarkan putusan pencegahan yang melarang mantan penyerang Inter Milan itu mendekati putrinya dalam jarak kurang dari 100 meter, serta melarangnya mendekat dalam jarak kurang dari 300 meter dari rumahnya, atau tempat mana pun di mana ia berada.

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Hal ini selain larangan untuk berkomunikasi dengannya melalui cara apa pun, baik secara tatap muka, melalui telepon, situs media sosial, atau pesan, maupun melalui pihak perantara, dan itu berlaku selama 45 hari terhitung sejak tanggal ia diberitahu secara resmi mengenai putusan tersebut.

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Icardi membantah melakukan kekerasan terhadap putrinya

Di sisi lain, Icardi membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya, dan tim hukumnya mengeluarkan pernyataan yang menegaskan: "Mauro Icardi tidak pernah memukul putrinya."

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Para pengacaranya menyebutkan bahwa sang anak tidak mengalami cedera apa pun, dan mereka menekankan bahwa tidak ada perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap pemain tersebut.

Dalam perkembangan berikutnya, Icardi mendapatkan pembebasan dari penahanan sementara, namun hal itu tidak membatalkan putusan yang melarangnya mendekati putrinya atau berkomunikasi dengannya.

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Polisi Argentina juga melakukan penggeledahan terhadap rumahnya di Nordelta, pada hari Minggu 8 November, berdasarkan perintah pengadilan, dalam rangka pengumpulan bukti terkait penyelidikan.

Kasus ini masih dalam proses pemeriksaan, dan belum ada putusan yang membuktikan kebenaran tuduhan atau menyatakan pemain tersebut bersalah.

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Akhir dari pernikahan yang bergejolak

Icardi dan Wanda Nara sebelumnya telah terlibat dalam serangkaian perselisihan terbuka sejak mengumumkan perpisahan mereka, sebelum keduanya mengajukan prosedur pengakhiran pernikahan mereka pada tahun 2024, di tengah sengketa berulang mengenai kehidupan keluarga dan pengasuhan kedua putri mereka.

Penyerang Argentina itu kemudian dikaitkan dengan aktris dan penyanyi Argentina, China Suarez, yang tampil bersamanya dalam berbagai kesempatan selama periode terakhir.

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Di ranah olahraga, Icardi berusia 33 tahun, dan telah mengakhiri keterikatannya dengan klub Turki Galatasaray pada musim panas 2026 setelah kontraknya berakhir, sehingga menjadi pemain bebas setelah pengalaman yang terbentang sejak tahun 2022, yang selama itu ia meraih sejumlah gelar lokal bersama klub.

Icardi sebelumnya pernah bermain bersama Inter Milan, Paris Saint-Germain, dan Sampdoria, serta pernah menjalani pengalaman di barisan Barcelona pada tahap-tahap junior, sebelum ia memulai karier profesionalnya di Italia.