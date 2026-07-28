Chelsea dari Inggris memenangi persaingan sengit di bursa transfer dengan merekrut Austin MacPhee, spesialis bola mati sekaligus otak di balik keunggulan serangan Aston Villa dari situasi bola mati, mengalahkan klub-klub pesaing dari Liga Primer Inggris serta tim-tim dari Liga Arab Saudi, dalam langkah yang bertujuan memperkuat gudang senjata pelatih baru Xabi Alonso setelah musim yang mengecewakan tanpa gelar dan tanpa partisipasi di ajang Eropa.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa bergabungnya MacPhee ke Stamford Bridge kini menjadi hal yang pasti, meski Aston Villa akan menerima kompensasi finansial atas kepergiannya, karena kontraknya memuat klausul penalti tertentu, di saat secara luas diperkirakan bahwa ia akan menjadi salah satu anggota staf kepelatihan yang meninggalkan Villa Park musim panas ini setelah tim meraih gelar Liga Europa di bawah kepemimpinan Unai Emery.

Performa luar biasa Aston Villa dalam bola mati selama beberapa tahun terakhir sebagian besar dikaitkan dengan kerja MacPhee, yang berhasil membuat tim mencetak gol terbanyak dari situasi bola mati di lima liga besar Eropa selama musim 2023-2024, sementara musim lalu ia hampir menyamai Arsenal dalam aspek ini, meski The Gunners di bawah kepemimpinan Mikel Arteta menunjukkan keunggulan yang mencolok di bidang ini, yang membantu mereka meraih gelar Liga Primer Inggris dan kembali ke final Liga Champions Eropa setelah dua dekade.

Bola mati memiliki arti penting yang kian meningkat dalam sepak bola modern, di mana setiap detail kecil kini layak diamati secara cermat, sebab momen yang paling tak terduga dan krusial dapat menentukan hasil pertandingan dan pada akhirnya menentukan nasib sebuah turnamen. Hal ini mendorong klub-klub besar untuk berinvestasi pada spesialis yang mampu mengubah tendangan sudut, tendangan bebas, bahkan lemparan ke dalam menjadi senjata serangan yang mematikan.

MacPhee memiliki reputasi internasional yang terpandang, karena selama lima tahun terakhir ia memadukan pekerjaannya bersama Aston Villa dengan perannya sebagai pelatih bola mati di timnas Portugal di bawah kepemimpinan Roberto Martinez, yang menjadi bukti pengalamannya yang luas dan kemampuannya memberi pengaruh di level tertinggi.

Perekrutan MacPhee merupakan bagian dari rencana ambisius Chelsea untuk memulai era baru di bawah kepemimpinan Alonso, mantan pelatih Real Madrid dan Bayer Leverkusen, di mana klub London itu berupaya menjamin kesuksesan melalui investasi besar di bursa transfer serta memperkuat staf kepelatihan dengan keahlian khusus yang mampu memanfaatkan setiap detail kecil yang bisa membuat perbedaan di kompetisi domestik maupun kontinental.