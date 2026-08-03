Bilal El Khannous, pemain Stuttgart asal Jerman, merupakan salah satu nama yang bisa saja mengubah tujuannya pada periode transfer musim panas, di tengah ketertarikan klub-klub dari Liga Primer Inggris untuk merekrutnya.

Menurut Florian Plettenberg, jurnalis dari jaringan "Sky Sport Jerman", El Khannous terbuka terhadap gagasan pindah ke klub baru, sementara Stuttgart menyadari situasi tersebut, namun lebih memilih untuk mempertahankan pemain itu dalam skuadnya.

Jurnalis terkenal itu menjelaskan melalui akunnya di platform X bahwa ada dua permintaan awal dari klub-klub di Liga Primer Inggris mengenai status pemain tersebut.

Plettenberg menunjukkan bahwa Stuttgart tidak akan bersedia melepas El Khannous dengan mudah, karena mereka akan meminta nilai mencapai 60 juta euro, ditambah insentif dan bonus, jika keputusan untuk menyetujui kepergiannya diambil.

Masa depan pemain Maroko itu diperkirakan akan terus dipantau hingga batas akhir penutupan bursa transfer, di tengah kemungkinan salah satu klub Liga Primer bergerak untuk mengajukan penawaran resmi guna mendapatkan jasanya.

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