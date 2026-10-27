Setelah pernyataan permintaan maaf: langkah cepat dari Tebas untuk memadamkan api krisis "Mbappe dan China"

Javier Tebas, presiden Liga Sepak Bola Spanyol "La Liga", mengambil langkah baru dan mendesak untuk menyelesaikan krisis bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, yang memicu kemarahan di China.

Sebuah video yang beredar memperlihatkan Mbappe sedang bercanda mengenai mendiang pemimpin China, Mao Zedong, memicu gelombang kemarahan yang luas di China, di tengah tuduhan bahwa ia melukai perasaan nasional dan melampaui batas yang dapat diterima dalam memperlakukan simbol-simbol sejarah.

Liga Sepak Bola Spanyol beserta presidennya, Javier Tebas, bergegas mengambil sikap tegas dalam upaya menyelesaikan krisis tersebut, terutama setelah diumumkannya penghentian siaran pertandingan La Liga di China, yang merupakan kerugian finansial besar bagi liga.

Tebas mengeluarkan pernyataan yang di dalamnya ia meminta maaf kepada China atas apa yang terjadi, beberapa jam setelah krisis ini meletus.

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Tidak hanya itu, Tebas mengumumkan pada malam hari ini bahwa ia telah bertemu dengan Duta Besar China untuk Spanyol dalam upaya menyelamatkan situasi.

Tebas mengatakan melalui akunnya di "X": Hari ini saya bertemu dengan Duta Besar China untuk Spanyol guna membahas situasi yang timbul akibat pernyataan Kylian Mbappe, serta mencari solusi untuk mengatasi insiden ini. Selama beberapa tahun terakhir, Liga Sepak Bola Spanyol telah bekerja sama secara erat dengan otoritas China, badan pengelola sepak bola, stasiun penyiaran, dan perusahaan untuk mendorong pertumbuhan dan popularitas sepak bola Spanyol di China, selain berkontribusi dalam pengembangan sepak bola China itu sendiri melalui pertukaran keahlian dan sumber daya kami".

Ia melanjutkan: "Kami berharap kesepakatan kerja sama di antara kami terus berlanjut, terutama kesepakatan strategis dengan Liga Profesional Sepak Bola China yang berlaku hingga tahun 2029, serta kesepakatan dengan China Media Group (CMG), di samping berbagai proyek bersama lainnya, dalam meraih keberhasilan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan sepak bola China serta memperkenalkan jutaan penggemar kepada kompetisi kami".

Ia menambahkan: "Ini adalah hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati, kepercayaan, dan kerja sama, dan kita harus menjaga serta terus memperkuatnya. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama guna memastikan bahwa sebuah insiden yang terisolasi tidak membahayakan kemajuan besar yang telah kami capai, atau memengaruhi jutaan penggemar China yang mengikuti kompetisi kami".

Tebas menutup: "China adalah mitra strategis bagi Liga Sepak Bola Spanyol dan akan tetap demikian".







