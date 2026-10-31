Fede Valverde, bintang Real Madrid, terancam absen dari laga melawan Racing Santander, Minggu besok, pada pekan ke-11 La Liga.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa pemeriksaan menyingkirkan adanya cedera serius pada Valverde, namun ia tidak mengikuti latihan menjelang pertandingan.

Pelatih Jose Mourinho menegaskan bahwa Valverde tidak akan masuk dalam susunan pemain utama, dan kini bahkan ia terancam tidak ikut bepergian bersama tim.

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa Valverde tidak akan berangkat ke Santander. Keputusannya diperkirakan akan diketahui dalam beberapa jam mendatang, karena daftar pemain tim akan diumumkan pada waktu yang lebih larut.

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Fede Valverde menjadi sosok yang paling mencolok ketidakhadirannya dalam latihan Los Merengues pagi tadi, Sabtu, karena ia tidak turun ke lapangan.

Meski klub hingga kini belum berbicara secara pasti, indikasi-indikasi yang muncul dari pihaknya sangat condong pada tidak berangkatnya pemain asal Uruguay itu bersama tim, agar ia mendapatkan waktu istirahat, dengan mempertimbangkan laga melawan AEK Athena secara awal.

Posisi bek kanan pada pertandingan besok akan menjadi milik Denzel Dumfries atau Trent Alexander-Arnold.

Mourinho sendiri menegaskan hal ini dalam konferensi pers tanpa berbasa-basi, dengan mengatakan, "Besok, Valverde tidak akan masuk dalam susunan pemain utama."