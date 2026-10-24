Lamine Yamal bersiap menjalani laga istimewa menghadapi Real Madrid, dalam El Clasico yang memiliki makna khusus bagi bintang muda Barcelona tersebut. Ia berambisi memimpin timnya untuk melancarkan pukulan telak kepada rival tradisional mereka, sekaligus mempersempit jarak di antara keduanya, dalam penampilan perdananya menghadapi klub Kerajaan tersebut di Stadion Camp Nou, demikian menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Tidak ada yang lebih memotivasi Yamal selain menghadapi Real Madrid. Ia pernah mengungkapkan antusiasmenya terhadap pertandingan ini dalam sebuah wawancara bersama Jorge Valdano. Ia juga berharap dapat menegaskan posisinya di antara para bintang terbaik dunia, bertepatan dengan penantian pengumuman pemenang penghargaan Ballon d'Or di London.

Namun, jalan menuju kejayaan terlebih dahulu harus melewati ujian berat, yaitu menghadapi Real Madrid, yang unggul enam poin atas Barcelona, dalam pertandingan yang akan menjadi laga pertama Yamal menghadapi pelatih Jose Mourinho, yang dikenal dengan metode taktisnya yang bertujuan meredam ancaman bintang-bintang lawan.

Pertandingan ini memiliki arti tambahan bagi winger Spanyol tersebut, yang absen dari perayaan gelar La Liga Barcelona pada Mei lalu akibat cedera hamstring kaki kiri yang dialaminya saat menghadapi Celta Vigo.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Meski absen, ia menyaksikan momen perayaan gelar dari tribune, dan merayakan gol Ferran Torres. Ia juga menunjukkan kegembiraannya setelah tendangan bebas luar biasa yang dieksekusi Marcus Rashford, sebelum menyaksikan rekan-rekannya mengangkat trofi.

Itu merupakan gelar La Liga ketiga bagi Yamal di usia delapan belas tahun, setelah ia memainkan peran penting dalam keunggulan Barcelona atas Real Madrid sepanjang musim, sehingga terus membangun catatan prestasi dan gelar yang mengesankan, meski masih berusia muda.

Selain dua gelar La Liga, koleksi Yamal mencakup Piala Raja Spanyol dan dua gelar Piala Super Spanyol, ditambah satu gelar Eropa dan Piala Dunia, dalam perjalanan karier yang menanjak cepat dan menjadikannya salah satu sosok pemimpin paling menonjol di dalam Barcelona, yang berhasil memaksakan keunggulannya atas Real Madrid, berbeda dengan prediksi yang mengiringi kedatangan Hansi Flick ke tim.

Di level El Clasico, Yamal telah meraih lima kemenangan berbanding empat kekalahan, mencetak tiga gol, dan menyumbang dua assist. Final Piala Raja Spanyol tahun 2025 menjadi salah satu momen paling menonjol baginya menghadapi Real Madrid, sebagai bagian dari rangkaian laga yang menunjukkan keunggulan Barcelona dalam tiga dari empat pertemuan.

Perjalanannya pun tidak lepas dari momen-momen frustrasi, ketika ia hanya tampil selama 24 menit di final Piala Super Spanyol tahun 2024, serta dianulirnya gol pertamanya di Stadion Santiago Bernabeu karena bola yang ditembaknya tidak disahkan, sebelum ia membalas dengan kuat pada Oktober di tahun yang sama, ketika memimpin Barcelona meraih kemenangan telak dengan skor 4-0 dan mencetak gol indah yang memicu reaksi rasis di tribune stadion.

Sejak malam itu, Yamal terus menuliskan bab-bab baru dalam persaingannya dengan Real Madrid, hingga datang kekalahan Barcelona di Stadion Santiago Bernabeu setahun lalu, setelah pernyataannya yang kontroversial mengenai sang rival memicu gelombang kritik, ketika ia berkata: "Mereka mencuri, mereka mengeluh".

Tampaknya, bintang muda ini kini lebih berhati-hati untuk membiarkan jawabannya tersaji di dalam lapangan, setelah absen dari media day Barcelona di hadapan kanal-kanal penyiar, lebih memilih fokus pada persiapan menghadapi laga yang dinanti tersebut.

Dan kini, Yamal mendapati dirinya berada di hadapan peluang baru untuk membuktikan kemampuannya memimpin Barcelona dalam laga-laga terbesar, bukan hanya demi mempersempit jarak dengan Real Madrid, tetapi juga untuk memperkuat peluangnya dalam perlombaan penghargaan individu, serta mengubah malam El Clasico di Camp Nou menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya yang luar biasa.