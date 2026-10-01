Seorang jurnalis Portugal memicu kontroversi di media setelah mengungkap bahwa Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, tengah mempertimbangkan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Cristiano Ronaldo, kapten tim, menyusul pernyataan keras dalam konferensi pers kemarin, Rabu, yang menyulut krisis besar.

Ronaldo tidak ikut bermain dalam laga melawan Norwegia, yang dimenangi timnas Portugal pada matchday kedua fase grup UEFA Nations League.

Jesus melepaskan tembakan

Akibatnya, Ronaldo menunjukkan kemarahannya dan tidak berlatih selama dua hari berturut-turut, hingga akhirnya Jesus melontarkan pernyataan yang justru memperparah krisis.

Dalam konferensi pers yang digelar kemarin menjelang laga melawan Denmark, terkait janjinya kepada Ronaldo untuk tampil melawan Norwegia sebelum ia menarik kembali janji tersebut, Jesus berkata: "Saya bisa menjanjikan apa pun yang saya mau. Sayalah pelatihnya. Saya sudah bilang kepada pemain itu bahwa ia tidak akan memulai pertandingan, dan akan berada di bangku cadangan. Jika saya membutuhkannya selama 30 menit, ia akan bermain, dan jika saya tidak membutuhkannya, ia tidak akan bermain."

Ia menambahkan: "Tidak ada pemain yang bisa mengubah pikiran saya, baik dia maupun siapa pun di sepak bola, bahkan presiden mana pun, hal itu tidak akan pernah terjadi."

Ronaldo pergi dan angkat bicara

Menanggapi pernyataan tersebut, sang Don meninggalkan pemusatan latihan Portugal tanpa berpamitan kepada rekan-rekannya, dan menulis sebuah pesan melalui platform media sosialnya, yang di dalamnya ia mengisyaratkan bahwa ia akan pensiun dari tim nasional.

Bintang Al Nassr Saudi itu berkata: "Setelah konferensi pers pelatih timnas, dan setelah pembicaraan dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan timnas."

Ia menambahkan: "Pada waktu yang tepat, saya akan menyampaikan kebenaran kepada seluruh rakyat Portugal mengenai alasan-alasan yang mendorong saya untuk meninggalkan timnas yang selama ini selalu saya dedikasikan untuknya."

Kapten Portugal itu mengakhiri pesannya dengan berkata: "Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan semoga sukses bagi Portugal dan bagi semua rekan setim saya, tanpa terkecuali."

Apakah Jesus akan meminta maaf?

Di sisi lain, jurnalis Portugal Pedro Sepulveda mengungkap bahwa Jesus akan meminta maaf kepada Ronaldo dalam konferensi pers yang akan digelar seusai laga melawan Denmark, malam ini.

Melalui platform X, ia menulis: "Jesus akan meminta maaf kepada Ronaldo di hadapan semua orang setelah laga melawan Denmark hari ini, lantas apakah itu cukup untuk membuat sang kapten kembali ke skuad timnas?"