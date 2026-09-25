Ahmed Hossam Mido, mantan bintang timnas Mesir, melancarkan serangan kepada Hossam Hassan, pelatih kepala Mesir saat ini, menyusul pernyataannya tentang Mohamed El Shenawy, kiper Al Ahly.

Hossam Hassan menuai kritik keras setelah berbicara mengenai Mohamed El Shenawy, yang saat ini absen dari skuad Mesir.

Hossam Hassan mengatakan bahwa ia sebelumnya pernah memanggil Mohamed El Shenawy di periode-periode sebelumnya bersama timnas, meski saat itu ia dianggap "sudah habis" bersama klubnya Al Ahly.

Mido menulis melalui akunnya di situs X, "Pernyataan Hossam Hassan mengandung kadar narsisme yang besar, dan memberi kesan seolah ia lebih unggul dari seluruh pelatih klub, mulai dari ucapannya soal menempatkan kembali Mohamed Salah di lini tengah lapangan, lalu ucapannya soal mengembalikan El Shenawy ke levelnya, hingga meremehkan peran tim medis Al Ahly, dengan menganggap bahwa mereka tidak mampu menyiapkan Emam Ashour, dan bahwa bergabungnya ia ke timnas lah yang menjadi penyebab keselamatannya."

Mido melanjutkan, "Perkara ini tidak berhenti sampai di situ, tetapi meluas hingga meremehkan nilai para pemain Liga Mesir, padahal mereka adalah tumpuan utama dan unsur pokok dalam kemenangan-kemenangan timnas Mesir sepanjang sejarahnya."

Legenda Zamalek itu menegaskan, "Kita telah memasuki fase berbahaya, di mana pelatih timnas menjadi penyebab kegaduhan dan kekacauan besar seputar tim, serta menempatkan para pejabat dalam posisi yang canggung, terutama menjelang pertandingan penting bagi Mesir."

Ia menjelaskan, "Di sini kita tidak sedang membicarakan kehidupan pribadi pelatih atau persoalan yang sedang ia hadapi, melainkan cara ia menyikapi berbagai situasi, yang membuat saya melihatnya sebagai pelatih yang kacau dan berada di bawah tekanan besar, yang meledak-ledak saat menerima pertanyaan sederhana apa pun dari para jurnalis."

Ia menegaskan, "Yang kita bicarakan adalah hilangnya peluang nyata apa pun untuk mengembangkan timnas Mesir di bawah kepemimpinan Hossam Hassan. Karena itu, para pejabat harus turun tangan dan mengambil sikap yang jelas, sebab apa yang terjadi tidak bisa diabaikan atau ditangani seolah-olah hal itu wajar."

Ia menuturkan, "Kerugian yang ditimbulkan oleh kepribadian pelatih dan cara pernyataannya, menurut saya, sudah jauh lebih besar daripada manfaat yang kembali kepada timnas Mesir."

Ia menutup, "Suporter Al Ahly marah, suporter Zamalek sedih, dan pada saat suporter akhirnya mulai kembali bersatu mendukung timnas, kita justru mendapati pernyataan-pernyataan ini turut andil, untuk kesekian juta kalinya, dalam menjauhkan para suporter dari timnasnya akibat ketidakstabilan pernyataan sang pelatih kepala."