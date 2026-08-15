Klub Liverpool mulai mengambil langkah yang lebih serius di bursa transfer, setelah beralih dari fase memantau salah satu nama yang menjadi incaran menuju kontak langsung dengannya, sebagai persiapan untuk negosiasi terkait sebuah transfer potensial.

Menurut yang dilaporkan situs "Football365", Liverpool melakukan kontak langsung terkait pemain Crystal Palace, Adam Wharton, sebagai indikasi bahwa klub tersebut menjadi lebih aktif dalam upayanya menjajaki kemungkinan merekrut gelandang itu.

Laporan itu tidak mengindikasikan bahwa Liverpool telah mengajukan tawaran resmi hingga saat ini, yang berarti negosiasi belum mencapai tahap lanjut.

Manchester United juga muncul dalam gambaran ini, setelah turut melakukan penjajakan terkait pemain tersebut, meski sifat ketertarikannya dan seberapa serius hal itu belum jelas hingga sekarang.

Tampaknya langkah Liverpool saat ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk merampungkan transfer dan menentukan kemungkinan tercapainya kesepakatan terkait kepindahan Wharton, di saat klub tersebut terus mengevaluasi opsi-opsinya di bursa transfer.

Madrid mengubah perhitungannya soal Adam Wharton

Menurut yang disebutkan surat kabar as Spanyol, hari Sabtu ini, Crystal Palace meminta sekitar 90 juta euro sebagai imbalan atas pelepasan Wharton, harga yang membuat Real Madrid mundur dari transfer ini.

Manchester United juga muncul dalam gambaran ini, setelah turut melakukan penjajakan terkait pemain tersebut, meski sifat ketertarikannya dan seberapa serius hal itu belum jelas hingga sekarang.

Dengan masuknya Manchester United dalam jalur penjajakan, Liverpool mungkin perlu bergerak secara lebih tegas, beberapa hari sebelum ditutupnya jendela transfer musim panas.