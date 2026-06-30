Setelah pengundian... Pengumuman jadwal dua pertandingan El Clásico La Liga

Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) hari ini, Selasa, mengumumkan jadwal pertandingan musim depan, di mana Barcelona akan mempertahankan gelar La Liga.

Kompetisi akan dimulai pada 15 dan 16 Agustus mendatang, namun perubahan paling mencolok terletak pada tidak serentaknya jadwal pertandingan pembuka bagi semua tim, di mana klub-klub yang terdampak Piala Dunia akan memainkan pertandingan perdana mereka antara 25 dan 27 Agustus.

Barcelona, sebagai juara bertahan, akan memulai perjalanannya melawan Athletic Bilbao, sedangkan Real Madrid yang dipimpin oleh José Mourinho akan menghadapi Real Sociedad pada putaran pertama.

Namun, penampilan kedua tim ini, dan mungkin tim-tim lainnya, dapat ditunda jika ada pemain mereka yang berpartisipasi dalam final Piala Dunia.

Jadwal putaran pertama adalah sebagai berikut:

Alavés - Getafe

Atlético - Málaga

Celta Vigo - Osasuna

Deportivo Alavés - Elche

Espanyol - Levante

Barcelona - Athletic Bilbao

Racing - Villarreal

Real Madrid - Real Sociedad

Sevilla – Rayo Vallecano

Valencia - Real Betis

Klub-klub seperti Villarreal, Málaga, dan Real Sociedad akan memulai kompetisi La Liga di kandang lawan, sesuai permintaan mereka, Hal ini disebabkan karena jadwal telah ditetapkan berdasarkan permintaan tim-tim tersebut (sebagian besar di antaranya ingin memainkan pertandingan pertama mereka di luar kandang karena adanya pekerjaan konstruksi atau karena bertepatan dengan hari libur resmi untuk menghindari masalah keamanan atau konser musik), atau oleh Asosiasi Liga Spanyol itu sendiri, yang biasanya menjadwalkan pertandingan El Clásico dan derby pada tanggal-tanggal strategis yang tidak bertabrakan dengan hari pertandingan itu sendiri, demi kepentingan stasiun televisi.

Pertandingan besar pertama musim ini sudah di depan mata: Derby Madrid.. Atlético akan menjamu Real Madrid pada 20 September; sedangkan pertandingan leg kedua akan digelar pada 24 April 2027.

Sedangkan El Clásico, pertandingan paling bergengsi di La Liga, leg pertama akan digelar pada 25 Oktober di Camp Nou, sedangkan leg kedua akan diselenggarakan di Santiago Bernabéu pada 9 Mei 2027.

Tidak ada pertandingan pada malam Tahun Baru

Seperti biasa dalam beberapa musim terakhir, tidak akan ada pertandingan sepak bola selama liburan Natal. Keputusan ini mempertimbangkan kebutuhan para pemain untuk beristirahat dan memungkinkan mereka menghabiskan waktu penting ini bersama keluarga mereka.

Namun, kompetisi La Liga akan dihentikan tiga kali lagi selama musim ini karena jadwal tim nasional Spanyol (dari 21 September hingga 6 Oktober, dari 9 hingga 17 November, dan dari 22 hingga 30 Maret).

Selain itu, musim ini hanya akan ada dua putaran pertandingan di tengah pekan (putaran ke-6 dan ke-33).