Setelah pengakuan Laporta: Mampukah Paris Saint-Germain merebut Lamine Yamal dari Barcelona?

Ketertarikan Paris Saint-Germain untuk merekrut Lamine Yamal bukan lagi sekadar rumor yang berlalu begitu saja, setelah presiden Barcelona, Joan Laporta, mengungkap upaya-upaya sebelumnya dari klub Prancis itu untuk mendapatkan permata tim Catalan tersebut, yang bahkan sampai pada tahap mengajukan tawaran senilai 250 juta euro. Namun, dengan keterikatan bintang Spanyol itu dalam kontrak jangka panjang bersama Barcelona, mampukah sang juara Eropa mengubah mimpi merekrut salah satu bakat sepak bola dunia paling menonjol menjadi kenyataan, ataukah jalan untuk merebut pemilik nomor punggung 10 itu akan tetap tertutup?

"Ketika Paris Saint-Germain menawarkan kepada kami 250 juta euro untuk merekrut Lamine Yamal, kami menolak tawaran itu, dan usianya baru 17 tahun." Dengan kata-kata ini, Joan Laporta dalam lebih dari satu kesempatan mengungkap upaya klub Paris untuk menggoda Barcelona agar melepas bakat luar biasanya itu.

Dan tampaknya ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap sang bintang muda melampaui batas spekulasi, terutama karena Yamal menjadi salah satu nama paling dinantikan dalam duel yang ditunggu antara kedua tim di Liga Champions, Selasa malam.

Meski Laporta menunjukkan keyakinan mengenai masa depan sang pemain, sejumlah suara di dalam Barcelona masih memandang dengan sedikit kewaspadaan terhadap ambisi klub Prancis itu, yang memiliki kemampuan finansial dan olahraga yang bisa menjadikannya pesaing berbahaya untuk mendapatkan jasa bintang mana pun di dunia.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Dalam konteks ini, Laporta, dalam wawancara dengan surat kabar Prancis "L'Equipe", berkata: "Kami memiliki keyakinan pada kemampuan kami. Barcelona membayar gaji yang layak kepada para pemainnya, dan itulah yang selalu menjadi kebiasaan klub. Persoalannya berkaitan dengan rasa nyaman di dalam klub; di luar Barcelona, suasananya mungkin sangat dingin, sementara di sini kami merasa nyaman."

Ia menambahkan dalam pernyataan yang dikutip oleh situs Prancis "Foot Mercato": "Barcelona adalah klub yang terorganisasi dengan baik, multi-olahraga, dan memiliki struktur manajemen yang istimewa, dan para pemain menghargai itu. Tentu, kami tidak sempurna, tetapi segala sesuatu bisa diperbaiki, dan kami bekerja keras."

Barcelona berlindung di balik kontrak jangka panjang

Barcelona memiliki kartu kuat untuk melindungi bintang mudanya, karena Yamal terikat kontrak yang berlaku hingga tahun 2031, yang mencakup klausul penalti senilai satu miliar euro, hal yang membuat misi mencabutnya dari klub Catalan itu sangat rumit.

Dan tampaknya Paris Saint-Germain tidak mampu mengulang skenario perekrutan Neymar pada tahun 2017, ketika mereka membayar klausul penalti sebesar 222 juta euro, dan juga tidak ada indikasi mengenai kemungkinan mengulang pengalaman Lionel Messi, yang pindah ke klub Prancis itu setelah tersendatnya perpanjangan kontraknya dengan Barcelona.

Begitu pula, masih terlalu dini untuk membayangkan skenario serupa dengan apa yang terjadi pada Ousmane Dembele atau Ferran Torres, ketika klub Catalan terpaksa mengambil keputusan mengenai penjualan salah satu pemainnya sebelum memasuki tahun terakhir kontrak, demi menghindari kemungkinan kepergiannya secara gratis. Berdasarkan hal itu, Barcelona tampak berada dalam posisi yang relatif nyaman untuk mempertahankan Yamal pada tahun-tahun mendatang, selama tidak muncul perkembangan luar biasa yang membalikkan keadaan.

Dan kekuatan Barcelona dalam urusan ini tidak terbatas pada aspek kontraktual dan finansial saja, tetapi meluas hingga hubungan erat yang mengikat klub dengan pemain mudanya. Berbeda dengan sejumlah nama yang meninggalkan tim pada tahun-tahun lalu, Yamal merupakan salah satu putra akademi La Masia, dan ia tumbuh dalam lingkungan Barcelona, serta terus bermain berdampingan dengan sejumlah sahabat terdekatnya, di klub dan kota yang telah mengikatnya sejak kecil.

Keterikatan emosional dan olahraga ini memberinya dorongan tambahan untuk bertahan dengan seragam tim Catalan, di tengah ambisinya untuk menuliskan namanya di antara legenda-legenda klub, dan mengikuti jejak Lionel Messi.

Namun pengalaman Messi sendiri tidak serta-merta menjadi model yang bisa diulang dengan Yamal; sebab bintang Argentina itu pindah ke Paris Saint-Germain pada fase lanjut kariernya, setelah Barcelona menghadapi kesulitan yang menghalangi pendaftaran kontrak barunya, kondisi yang sangat berbeda dengan situasi bakat Spanyol saat ini.

Di sinilah peluang Paris Saint-Germain

Meski Barcelona memiliki keunggulan yang jelas dalam urusan Yamal, Paris Saint-Germain bisa mengandalkan sejumlah kartu yang mungkin memberinya peluang untuk membuka pintu negosiasi di masa depan.

Sebab, pada saat kondisi finansial klub Catalan relatif membaik, dengan perkiraan meningkatnya pendapatan mereka setelah rampungnya pekerjaan renovasi stadion Camp Nou, klub Paris masih memiliki kemampuan finansial yang besar yang memberinya ruang gerak lebih luas di bursa transfer.

Dan bahkan jika Yamal adalah nama terakhir yang mungkin dipikirkan Barcelona untuk dijual seandainya klub itu mengalami krisis finansial baru, Paris Saint-Germain mampu mengajukan tawaran finansial yang besar, di samping gaji yang mungkin sulit ditandingi oleh klub Spanyol itu, hal yang mungkin menempatkan sang pemain di hadapan godaan yang sulit diabaikan.

Skenario ini tetap bersifat hipotetis, tetapi ia memperlihatkan besarnya kesenjangan dalam kemampuan finansial antara kedua klub, dan kemampuan Paris untuk memanfaatkan setiap perubahan dalam sikap Barcelona atau keinginan sang pemain, sebagaimana diberitakan oleh situs "Foot Mercato".

Selain itu, sebagian pendukung Barcelona tampak khawatir mengenai pengaruh orang-orang di sekitar Yamal, terutama ayahnya, terhadap keputusan-keputusan masa depannya, meski hal itu tidak serta-merta berarti adanya keinginan dari sang pemain untuk meninggalkan klubnya saat ini.

Liga Champions dan Ballon d'Or: godaan yang tak bisa diabaikan

Perangkat Paris Saint-Germain tidak berhenti pada uang, tetapi juga mencakup ambisi olahraga, karena klub Prancis itu mampu menghadirkan proyek kompetitif yang kuat, dengan aspirasi berkelanjutan untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Champions.

Dan ketika Barcelona masih berupaya merebut kembali takhta Eropanya, yang telah menjauh darinya sejak penobatan terakhirnya pada tahun 2015, Paris Saint-Germain saat ini memiliki posisi Eropa yang kuat, sesuai dengan apa yang disebutkan laporan tersebut.

Dan kesenjangan ini mungkin menjadi faktor daya tarik tambahan bagi Yamal, yang berambisi meraih gelar-gelar kolektif dan individu terbesar, terutama Ballon d'Or, dan mungkin mengulangi pencapaian itu lebih dari sekali sepanjang kariernya.

Meskipun Paris Saint-Germain telah mengubah pendekatannya di bursa transfer, menjauh dari kebijakan menumpuk bintang, perekrutan pemain sekelas Yamal akan menjadi pengecualian strategis, dan transaksi dengan dimensi teknis, media, serta komersial yang luar biasa.

Dan di atas lapangan, gaya bermain bintang Spanyol itu tampak cocok dengan filosofi yang dianut tim Prancis tersebut, berkat kemampuannya menciptakan perbedaan secara ofensif, di samping kesiapannya untuk ikut serta dalam tugas-tugas defensif dan bekerja demi kepentingan tim.

Namun demikian, beralih dari pembicaraan tentang ketertarikan Paris Saint-Germain menjadi melihat Yamal mengenakan seragamnya masih memerlukan melewati sejumlah rintangan besar, terutama keteguhan Barcelona mempertahankan bintangnya, kontrak jangka panjang yang melindunginya, dan sejauh mana kesiapan sang pemain sendiri untuk melepaskan klub tempatnya tumbuh.

Dan di antara godaan finansial dan ambisi Eropa di satu sisi, serta rasa memiliki dan stabilitas di sisi lain, kemungkinan kepindahan Yamal ke Paris Saint-Germain tetap terbuka secara teoretis, tetapi tidak tampak dekat untuk saat ini.

Dan sebelum sibuk membayangkan bintang Spanyol itu menjalani puluhan pertandingan dengan seragam Paris Saint-Germain di stadion Parc des Princes, tim Prancis itu pertama-tama harus menghadapi bahayanya di dalam lapangan, ketika berjumpa Barcelona di Liga Champions.